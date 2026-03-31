La Justicia ordenó al Gobierno aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar y cuestionó los argumentos oficiales, al considerar bajo el impacto fiscal de la medida.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó el fallo de primera instancia que obliga al Gobierno a implementar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Al rechazar la apelación del Gobierno, el tribunal calificó sus planteos como “poco serios” y reforzó la urgencia de cumplir con la norma.

En concreto, la cautelar ordena al Estado cumplir sin demora con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, en septiembre de 2025. Además, dispone la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

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En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.

Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto.

Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

Qué dice la Universidad de Buenos Aires

En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, subrayó que existen dos medidas cautelares favorables a las universidades y remarcó que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) “debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado”.

El funcionario universitario puntualizó que, aunque el Gobierno eleve un recurso ante la Corte Suprema, el máximo tribunal sostiene que las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas y, por lo tanto, no son materia de su competencia.

yacobitti UBA

Yacobitti expresó además que “el PEN debería cesar su ataque deliberado contra el sistema universitario y cuidar lo que realmente funciona, acatando el fallo y la ley”. Y alertó que la desobediencia de la orden judicial puede constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

El vicerrector de la UBA también destacó la situación de deterioro salarial que atraviesan quienes trabajan y enseñan en las universidades públicas. Según sus palabras, “la gran mayoría de ellos está por debajo de la canasta básica”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Yaco_Emiliano/status/2038990437793370486&partner=&hide_thread=false 1. La justicia una vez más le dio la razón a las Universidades Nacionales.



En el día de hoy la Sala III CAF confirmó la sentencia de primera instancia que resolvió que el Poder Ejecutivo Nacional debe dar inmediato cumplimiento con los artículos 5 y 6, primer párrafo,… — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) March 31, 2026

A su vez, reclamó la apertura de un canal de diálogo entre el Gobierno y los representantes universitarios para abordar tanto los reclamos inmediatos como el futuro del sistema educativo. “Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes y el pueblo argentino”, concluyó.