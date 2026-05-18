Robo en la veranada: condenaron a dos hombres a pagar $30 millones a un criancero del norte

La Justicia civil de Chos Malal consideró probado la sustracción de animales en 2021. El juez remarcó que el abigeato "es una agresión directa a años de trabajo".

Condenaron a dos hombres por el robo de ganado a un criancero del norte neuquino

Un fallo de la Justicia Civil de Chos Malal condenó a dos hombres a pagar una indemnización millonaria a un criancero de la zona norte de Neuquén por el robo de ganado ocurrido durante el regreso de la veranada en 2021. El juez Carlos Choco resolvió que deberán abonar más de 30 millones de pesos, más intereses, por los daños ocasionados tras la sustracción de parte del rodeo.

La causa se originó luego de la desaparición de aproximadamente veinte bovinos pertenecientes a un productor de la región. El hecho ocurrió cuando los animales eran trasladados desde el paraje Aguas Calientes. A partir de la denuncia y con la colaboración de vecinos, comenzó una búsqueda que permitió seguir el rastro de la hacienda hasta Buta Ranquil .

Durante ese operativo lograron recuperar nueve animales, aunque uno murió tiempo después debido al delicado estado en el que fue encontrado. El resto nunca apareció.

En la sentencia, el magistrado sostuvo que las pruebas reunidas durante la investigación permitieron acreditar la participación de los demandados. Según remarcó, hubo una “clara convergencia” entre la denuncia penal, los informes policiales y los testimonios incorporados en el juicio.

Uno de los testimonios fue clave para reconstruir el recorrido del ganado. Un hombre declaró que participó del arreo de los animales hasta la chacra donde luego fueron encontrados y aseguró que durante el trayecto se comentó que las vacas habían sido compradas “a medias” con uno de los acusados.

Criancero

Otros testigos también describieron el predio donde estaban encerrados los animales y afirmaron haber visto restos de hacienda faenada en el lugar.

Además, el fallo menciona que cuando la Policía llegó al establecimiento, uno de los involucrados reconoció haber comprado los animales sin ningún tipo de documentación respaldatoria. Para el juez, esa situación constituyó “un indicio grave sobre el origen ilícito” del ganado.

“No es solo una pérdida económica”

En su resolución, Carlos Choco destacó el impacto que un hecho de estas características tiene sobre quienes viven de la actividad ganadera en la zona norte de Neuquén. “Para quien organiza su existencia en torno al cuidado y preservación de su hacienda, la sustracción de una parte significativa de su rodeo no constituye un mero perjuicio económico, sino una agresión directa al fruto concreto y visible de años de trabajo”, expresó el magistrado en el fallo.

La defensa de los demandados había intentado cuestionar el reclamo argumentando que parte de los animales figuraban formalmente a nombre de otros familiares y que, por lo tanto, el criancero no tenía legitimación para reclamar.

Sin embargo, el juez rechazó ese planteo y sostuvo que quedó acreditado que el hombre desarrollaba directamente la actividad productiva y tenía a su cargo el rodeo afectado.

“El actor se desempeñaba como criancero y los animales sustraídos integraban el rodeo bajo su cuidado, explotación y aprovechamiento económico”, señaló. También consideró probado que el robo no solo afectó su patrimonio, sino que impactó de manera directa en la continuidad de su actividad productiva.

justicia Chos Malal

Cómo se compone la indemnización

Al momento de fijar el monto de la condena, el juez dividió la reparación en distintos conceptos. Por un lado, reconoció 13,2 millones de pesos por daño emergente, equivalente al valor de los once animales que no pudieron ser recuperados y de uno que murió tras ser restituido.

Además, estableció una indemnización de 8,9 millones de pesos por lucro cesante, vinculada a la interrupción del ciclo productivo y a la pérdida del potencial reproductivo del rodeo.

Finalmente, fijó otros 8 millones de pesos por daño moral, al considerar las consecuencias personales y familiares que el hecho provocó en el criancero.

A ese monto total se le deberán sumar los intereses correspondientes desde el 20 de mayo de 2021, fecha en la que ocurrió el robo del ganado.