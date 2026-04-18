Luis Caputo tiene que pagar u$s9000 millones este año: ¿de donde saldrán los fondos?
Un reporte privado indica que la composición de la deuda total de la Argentina que incluye pesos y moneda extranjera y todo tipo de deudores, está cambiando.
La Argentina tiene que pagar en lo que resta de 2026 vencimientos de deuda en dólares por u$s9000 millones, cifra que luce como importante a la luz de que el presidente Javier Milei decidió que el país no vuelva a emitir bonos en los mercados globales, ante el alto costo en tasas de interés-
La pregunta que cabe, entonces es saber de dónde van a salir los recursos para hacer esos pagos. Es de recordar que el ministro Luis Caputo anticipó que este año se iban a buscar fuentes alternativas.
Así, según el conteo que hace GMA Capital, el dinero para pagar las deudas de este año saldría de una "combinación de asistencia multilateral, con la colocación total de los Bonares (AO27 y AO28) y los u$s2.000 millones proyectados por privatizaciones".
Traduciendo: Se trata de préstamos de organismos como el BID y el Banco Mundial, la colocación de bonos en dólares pero de legislación local y dinero de privatizaciones que quedan por delante. "Ubicaría el esquema total en torno a u$s10.000 millones", señala GMA en su informe.
El reporte indica que debido a ello "es esperable un cambio en la composición de la deuda". "Conviene recordar que stock de deuda bruta (total pesos y dólares) sobre PBI es 78,4%", dice el reporte.
Mayor dependencia de organismos
"De ese total, la participación de organismos internacionales es 21,8%, mientras que la del sector privado alcanza 34,2%" detalla el informe.
El informe plantea que "la mayor dependencia de organismos internacionales. tendería a incrementar aquella participación relativa, subordinando la importancia de los compromisos con bonistas".
"Ahora bien, este tipo de financiamiento no es neutral. Los organismos involucrados condicionan su apoyo a la implementación de reformas orientadas a fortalecer el crecimiento, la inversión y el empleo”, indica el estudio.
En la práctica, esto suele traducirse en ajustes regulatorios, acumulación de reservas, disciplina fiscal y una reducción del costo del crédito.
Acuerdo en Washington
En este contexto, Argentina y el Fondo Monetario Internacional alcanzaron un acuerdo técnico en la segunda revisión del programa vigente.
El entendimiento habilitaría un desembolso de u$s1.050 millones. El giro coincidiría con el próximo pago de cargos e intereses al propio organismo de u$s800 en mayo, dejando un flujo neto positivo cercano a u$s250 millones.
En paralelo, el frente financiero comienza a ganar centralidad. El equipo económico avanzó en negociaciones con el Banco Mundial para obtener una garantía de u$s2.000 millones, que podría ser utilizada como respaldo para una emisión en mercados.
A esto se sumaron aportes del BID por u$s550 millones y potencialmente del CAF por otros u$s500 millones. Bajo este esquema, el Tesoro podría acceder a financiamiento por hasta u$s4.000 millones, a tasas estimadas entre 5,5% y 6,5% a 6 años.
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