Luis Caputo tiene que pagar u$s9000 millones este año: ¿de donde saldrán los fondos?

Un reporte privado indica que la composición de la deuda total de la Argentina que incluye pesos y moneda extranjera y todo tipo de deudores, está cambiando.

La Argentina tiene que pagar en lo que resta de 2026 vencimientos de deuda en dólares por u$s9000 millones, cifra que luce como importante a la luz de que el presidente Javier Milei decidió que el país no vuelva a emitir bonos en los mercados globales, ante el alto costo en tasas de interés-

La pregunta que cabe, entonces es saber de dónde van a salir los recursos para hacer esos pagos . Es de recordar que el ministro Luis Caputo anticipó que este año se iban a buscar fuentes alternativas.

Así, según el conteo que hace GMA Capital , el dinero para pagar las deudas de este año saldría de una "combinación de asistencia multilateral, con la colocación total de los Bonares (AO27 y AO28) y los u$s2.000 millones proyectados por privatizaciones".

deuda

Traduciendo: Se trata de préstamos de organismos como el BID y el Banco Mundial, la colocación de bonos en dólares pero de legislación local y dinero de privatizaciones que quedan por delante. "Ubicaría el esquema total en torno a u$s10.000 millones", señala GMA en su informe.

El reporte indica que debido a ello "es esperable un cambio en la composición de la deuda". "Conviene recordar que stock de deuda bruta (total pesos y dólares) sobre PBI es 78,4%", dice el reporte.

Mayor dependencia de organismos

"De ese total, la participación de organismos internacionales es 21,8%, mientras que la del sector privado alcanza 34,2%" detalla el informe.

El informe plantea que "la mayor dependencia de organismos internacionales. tendería a incrementar aquella participación relativa, subordinando la importancia de los compromisos con bonistas".

"Ahora bien, este tipo de financiamiento no es neutral. Los organismos involucrados condicionan su apoyo a la implementación de reformas orientadas a fortalecer el crecimiento, la inversión y el empleo”, indica el estudio.

En la práctica, esto suele traducirse en ajustes regulatorios, acumulación de reservas, disciplina fiscal y una reducción del costo del crédito.

Acuerdo en Washington

En este contexto, Argentina y el Fondo Monetario Internacional alcanzaron un acuerdo técnico en la segunda revisión del programa vigente.

El entendimiento habilitaría un desembolso de u$s1.050 millones. El giro coincidiría con el próximo pago de cargos e intereses al propio organismo de u$s800 en mayo, dejando un flujo neto positivo cercano a u$s250 millones.

En paralelo, el frente financiero comienza a ganar centralidad. El equipo económico avanzó en negociaciones con el Banco Mundial para obtener una garantía de u$s2.000 millones, que podría ser utilizada como respaldo para una emisión en mercados.

A esto se sumaron aportes del BID por u$s550 millones y potencialmente del CAF por otros u$s500 millones. Bajo este esquema, el Tesoro podría acceder a financiamiento por hasta u$s4.000 millones, a tasas estimadas entre 5,5% y 6,5% a 6 años.