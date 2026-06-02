El ministro de Economía habló sobre las próximas elecciones presidenciales y señaló que el kirchnerismo no es una opción.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , habló sobre las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en 2027. Durante un evento de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña (CAMBRAS), aseguró que "el kirchnerismo no es una opción".

En este sentido, recordó que el presidente Javier Milei ganó por 17 puntos en las elecciones anteriores. "Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina . ¿Está claro?", sostuvo haciendo mención a una posible candidatura del gobernador de provincia de Buenos Aires.

“La economía va a llevarse puesta cualquier intento de desestabilización política. El kirchnerismo no es una opción en la Argentina. Es el infierno. La prueba fueron las elecciones de medio término", afirmó durante su exposición en el evento de CAMBRAS que se llevó a cabo bajo el lema "Hacia una nueva dinámica de negocios".

A su vez, elogió nuevamente al presidente Milei y vaticinó buenos resultados. "El 2027 va a ser un año muy diferente a lo que se espera y el Presidente va a ganar por paliza. No hay margen para que las cosas salgan mal", aseguró. Días atrás, en su presentación en el Latin Forum hizo mención a las elecciones e indicó que tras una baja de inflación en los próximos meses, Milei ganará "comodamente" las elecciones.

Caputo afirmó que Milei será reelecto y que "Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida"

"Ese temor a volver al pasado sáquenselo"

El funcionario hizo una mención a la serie El Eternauta y la célebre frase: "Lo viejo funciona, Juan". "Yo no vi la película, pero vieron El Eternauta, donde se hizo famosa la frase esa de: 'En Argentina lo viejo funciona'. Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona. Eso está claro, así que no hay posibilidad de eso", señaló.

"¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado sáquenselo, porque no va a estar", agregó.

En toda su intervención, Caputo defendió la gestión política y económica del gobierno nacional y vinculó las perspectivas políticas de los próximos años con los resultados del programa económico impulsado por la administración de Milei.

CAPUTO elecciones presidenciales

La baja de inflación asegura que Javier Milei gane "cómodamente" las elecciones en 2027

El jueves pasado, Caputo habló sobre esta batalla presidencial del próximo año y aseguró que "la economía se va a llevar puesta a la política" durante su discurso en el Latam Economic Forum. En este sentido, aseguró que tras una baja de inflación en los próximos meses, el presidente Javier Milei ganará las elecciones"cómodamente".

En la 12° edición del foro organizado por el asesor financiero Darío Epstein -fundador de Research for Traders y figura cercana a Milei- en Parque Norte, el ministro dijo ante 300 empresarios que "estamos en el récord de actividad económica".

En otro pasaje de su intervención, el funcionario nacional habló sobre los récords del gobierno, como la desaceleración de la inflación y las expectativas privadas para los próximos 12 meses que ubican a la inflación en un 20%. De esta forma, dijo que "lo que dicen los números oficiales es una realidad".