Encontró al ladrón que le robó y decidió atarlo a su camioneta y arrastrarlo por el barrio

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde se reavivó la discusión por actos de justicia por mano propia.

Un hombre arrastró a un presunto ladrón por el barrio con su camioneta.

Una violenta secuencia se registró este martes en las calles de la ciudad bonaerense de Zárate , donde un hombre ató a un presunto ladrón a su camioneta y lo arrastró ante la mirada atónita de los vecinos. El hecho tuvo lugar en el barrio El Progreso, quedó registrado en videos y terminó con el acusado atado a un árbol .

Fuentes judiciales explicaron que todo comenzó en un autoservicio de la zona. Un delincuente robó en el comercio y el dueño averiguó quién era el autor . Entonces, fue hasta su casa y allí se produjo una discusión.

Según la reconstrucción del caso, el sospechoso amenazó a la víctima con un cuchillo . Pese a eso, el vendedor lo redujo y decidió atarlo con una soga a su camioneta Ford Ranger. Así lo llevó a recorrer varias cuadras, mientras los vecinos miraban sin entender lo que pasaba.

Durante ese trayecto, el acusado por momentos corrió y en otras partes fue arrastrado. La escena sucedió minutos después de las 13 y una cámara de seguridad registró cuando la camioneta se detuvo de golpe y el sospechoso, por el impulso, golpeó contra la parte trasera y cayó al suelo. Tras ello, el comerciante bajó, le ajustó la soga, mientras lo golpeaba.

Encontró al ladrón que le robo, lo ató a su camioneta y lo arrastró Video: Infobae.

El recorrido siguió varias cuadras más. En otro video, con el vehículo detenido, se escucha al comerciante gritar enfurecido: “Tengo que dejar de laburar para cazar ratas como ustedes, hijo de puta”. Luego, lo llevó de la soga hasta un árbol y lo ató. Allí, le dijo: “Esto le hago a las ratas como vos, los ato. Ahora andá y denunciame, ¿Escuchaste? Quedate atado ahí”.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde se reavivó la discusión por actos de justicia por mano propia.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°8 Descentralizada de Zárate, a cargo del fiscal Fernando Martín Reina. Hay dos causas abiertas: una por hurto, por lo ocurrido en el comercio, y otra por lesiones, a raíz de los golpes y raspones del acusado.

Según las fuentes consultadas, por el momento ninguno de los dos involucrados está detenido.

"Justicia por mano propia" en Centenario

En la vecina ciudad de Centenario, un hecho de inseguridad, ocurrido a principios de año, derivó en un episodio de "justicia por mano propia". En esta oportunidad, un hombre fue retenido y agredido por empleados y vecinos luego de ser acusado de cometer un robo en un mercado. La situación requirió la intervención policial y culminó con la actuación de la Fiscalía.

Efectivos policiales fueron alertados por un robo en un comercio ubicado en la intersección de las calles Natalio Burd y Leopoldo Lugones, en el barrio Sayhueque. Según la información oficial, un hombre había sustraído distintos artículos del local y se daba a la fuga.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el sospechoso ya había sido reducido por un empleado del comercio con la colaboración de vecinos del sector. El hombre, de 42 años, presentaba golpes visibles en el rostro, producto de una agresión previa a la llegada de las autoridades.

Robo comercio centenario

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una mochila de color negro que el demorado llevaba consigo, en cuyo interior se hallaron diversos elementos cuya procedencia, que estarían vinculados al robo denunciado por el comercio.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el hombre retenido se encontraba en situación de calle y contaba con antecedentes por hechos similares, principalmente robos en comercios de la zona. Tras ser identificado, se dispuso su traslado preventivo al Hospital Natalio Burd, donde recibió atención médica y curaciones por las lesiones sufridas durante la agresión.

Este nuevo episodio de violencia generó preocupación y desde el entorno policial remarcaron que este tipo de situaciones pueden derivar en consecuencias graves tanto para los involucrados como para terceros, y reiteraron la importancia de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad ante cualquier delito.