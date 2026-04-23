Oportunidad laboral: el Ejército Argentino anunció cientos de vacantes

La convocatoria está destinada a jóvenes de entre 18 y 24 años que quieran incorporarse como soldados voluntarios.

A través del programa Emplea Neuquén , el Ejército Argentino lanzó una convocatoria para cubrir un total de 329 vacantes en distintas localidades de la provincia. La iniciativa busca acercar oportunidades concretas de inserción laboral y formación a jóvenes neuquinos.

Las vacantes se distribuyen: 66 en Neuquén capital , 126 en Covunco , 26 en Zapala , 65 en Junín de los Andes y 46 en San Martín de los Andes . Quienes se incorporen desarrollarán tareas tácticas, técnicas y logísticas, así como también funciones administrativas y actividades vinculadas al mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las unidades.

“Emplea Neuquén acompaña esta convocatoria del Ejército Argentino que se presenta como una alternativa de empleo y brinda también oportunidades de formación para los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral”, señaló subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas .

“Trabajamos para que cada neuquino y neuquina tenga la posibilidad de aprovechar las oportunidades laborales que se generan en la provincia”, añadió.

militares.jpg El Ejército Argentino, ante una purga sin precedentes.

Los aspirantes recibirán la educación e instrucción necesaria para desempeñar cada rol. El proceso de ingreso contempla la aprobación de un examen psicotécnico, un examen preocupacional y la instancia final del Curso de Admisión.

La convocatoria está dirigida a personas con interés en sumarse como soldados o soldadas voluntarias, que tengan entre 18 y 24 años, sean argentinos nativos, por opción o naturalizados, cuenten con estudios primarios completos y no registren antecedentes contravencionales ni penales desfavorables.

Operación del Ejército Argentino en Pulmarí.

Los voluntarios podrán prestar servicio en las unidades ubicadas en Zapala, Covunco, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Neuquén capital, en una propuesta que combina formación y experiencia laboral en el ámbito institucional.

Las personas interesadas en postularse podrán hacerlo de manera online a través del portal oficial de Emplea Neuquén, ingresando en https://mintrabajoydh.neuquen.gob.ar/empleaneuquen, donde encontrarán toda la información necesaria para completar el proceso de inscripción.

Neuquén lidera la creación de empleo privado en el país

Neuquén continúa posicionándose como una de las principales provincias en generación de empleo privado en la Argentina. Según los últimos datos disponibles publicados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre diciembre de 2023 y enero de 2026 el empleo registrado en el sector privado creció un 5,1%, lo que representa la creación de 7.306 nuevos puestos de trabajo.

Este desempeño ubica a Neuquén entre las únicas dos jurisdicciones del país que lograron generar empleo en ese período, consolidando un proceso sostenido de crecimiento tanto en la variación mensual como en la acumulada, ambas con resultados positivos.

El dinamismo del mercado laboral neuquino responde a una estrategia basada en el orden, la gestión y la priorización de la mano de obra local, con políticas activas orientadas a fortalecer el empleo genuino y ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias de la provincia.

En ese contexto, enero de 2026 mostró un crecimiento del 1,2% en el empleo registrado, un dato que cobra relevancia al contrastarse con la situación a nivel nacional.