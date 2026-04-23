Aniversario de Villa del Nahueve: inauguraron la obra de gas para 250 familias

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto donde se habilitó una obra muy esperada. También se otorgaron créditos para la conexión domiciliaria del servicio.

Villa del Nahueve celebró su aniversario número 37 con la inauguración de la red de gas , una obra histórica que permitirá acceder al servicio a todas las familias de la localidad y los parajes cercanos. También se otorgaron créditos accesibles a través la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), para que los vecinos puedan financiar la conexión domiciliaria.

El acto fue encabezado por el gobernador, Rolando Figueroa, y el presidente de la comisión de fomento local, Florentino Poblete, contó con la participación de los vecinos, y asistieron los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; Educación, Soledad Martínez; Infraestructura, Tanya Bertoldi; el secretario del Interior, Gustavo Coatz; y el delegado regional del Alto Neuquén, Néstor Fuentes.

La obra del gas permitirá conectar a Villa del Nahueve y Bella Vista con el sistema troncal, avanzando desde la estación reguladora de Cayanta y marcando un paso clave hacia la autosuficiencia energética regional.

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Al respecto, Figueroa manifestó que al momento de asumir la gestión “comenzamos a trabajar a ver cómo podíamos hacer los gasoductos para que puedan llegar a los distintos lugares de la provincia y también llegar con plantas GLP a otros lugares”.

Obra de gas

En ese sentido anticipó que “vamos a llegar con gas natural también a Las Ovejas y vamos a continuar para poder llegar hasta Varvarco y hasta Manzano Amargo con una empresa provincial, con Hidenesa (Hidrocarburos del Neuquén). Fíjense qué importante que es poder venderle al mundo pero que nuestra gente tenga gas”.

Por otro lado, se refirió al Proyecto Multipropósito Nahueve, y explicó que “nosotros comenzamos a trabajar, pudimos terminar una represa que estaba muy atrasada, que estaba con muchos saldos impagos hacia el empresario también. Y ahora Villa del Nahueve va a comenzar a generar energía, vamos a comenzar a hacer la línea que va hasta Andacollo. Creo que es muy importante para todo el pueblo tener esta represa multipropósito”.

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Concluyó que “es muy importante poder generar electricidad, pero también es muy importante proveer agua para el consumo y también poder tener la posibilidad de riego”.

Poblete, por su parte, manifestó que “estamos viviendo un momento muy lindo que es la red de gas para todos los habitantes de Villa del Nahueve y la verdad que es algo muy lindo, muy esperado. Agradezco al señor gobernador porque fue gestión, no fue una promesa de campaña”.

También se llevó adelante la entrega de créditos de la ADUS, para la conexión del gas domiciliario gracias al programa Gas en tu Hogar que favorecerán con este servicio a muchas familias de la zona.

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Por último, se firmó un acta acuerdo con la presidenta de la comisión de fomento de Los Guañacos, Alejandra Vázquez, para formalizar el inicio de la obra del playón deportivo que se construirá en la escuela primaria 262 de la localidad.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 317 millones de pesos y consiste en la construcción de un playón deportivo de 600 metros cuadrados con demarcación de canchas (futbol, básquet y vóley) y equipamiento deportivo.