Escándalo entre Antonela Roccuzzo y Olga: por qué se enojó la esposa de Lionel Messi

La panelista Yanina Latorre reveló detalles sobre la polémica que surgió en redes sociales entre Antonela Roccuzzo y el equipo del canal de streaming Olga , liderado por Migue Granados. El conflicto se originó luego de comentarios de algunos conductores sobre Lionel Messi que generaron repercusión en las redes.

Todo comenzó cuando la conductora Nati Jota publicó un mensaje irónico en la red social X acerca del encuentro del futbolista con Donald Trump. “Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión ”, escribió, en referencia a la visita del jugador del Inter Miami a la Casa Blanca.

A ese comentario se sumó el influencer Lucas Fridman, quien mencionó a Diego Maradona en una comparación política y deportiva que también generó críticas entre los usuarios. En medio de la discusión, varios usuarios detectaron que la mujer del 10 aparentemente había dejado de seguir en Instagram a algunos integrantes , lo que fue interpretado como una señal de enojo. La situación generó especulaciones sobre un supuesto conflicto entre la familia del astro rosarino y el equipo del streaming.

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La queja de Antonela por los feroces comentarios contra Messi

Sin embargo, la comunicadora aportó una versión distinta y aseguró haber consultado sobre lo sucedido. “Hay dos cosas. Hoy averigüé: Messi nunca siguió la cuenta de Olga. Sí seguía a Migue, y lo sigue siguiendo”, explicó la conductora en el programa SQP. Luego, agregó detalles sobre la actitud de Roccuzzo en redes sociales. “La que no sigue a Olga es Antonela, pero no se acuerda si los seguía o no. En un enojo contra el marido dejó de seguir a mucha gente en estas horas ”, afirmó.

La conductora también señaló que el tema creció en redes sociales a partir de interpretaciones que se difundieron sin verificación previa. “Esto salió de X, muchos lo debatimos y Migue se enojó por no chequearlo”, concluyó. De todas formas, la polémica quedó instalada luego de la visita de las Garzas al mandatario norteamericano, que suscitó críticas entre muchos usuarios.