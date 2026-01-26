Cuáles son los negocios de Antonela Roccuzzo con los que factura millones

Mientras Lionel Messi conquistaba el mundo del fútbol, Antonela Roccuzzo comenzó a trazar su propio camino en el mundo de los negocios. Y con un perfil extremadamente bajo , sin dar entrevistas ni protagonizar escándalos, la esposa del 10 logró lo que pocas mujeres en el ambiente: convertir su imagen en una marca global que compite en las grandes ligas del lifestyle, la moda y el fitness.

En primer lugar, en su largo recorrido empresarial, aparece Enfans, la marca de ropa infantil que fundó en 2014 junto a su prima, Andrea Lo Menzo, su hermana, Paula Roccuzzo, y su mamá, Patricia Blanco. Lejos de ser una marca a la que solo le presta su nombre, este es su proyecto más personal. Desde sus inicios, Antonela se involucró en la curaduría con una estética que la define: prendas simples, colores neutros y calidad premium.

La empresa, con base operativa en Rosario, crece de manera sostenida vistiendo a los "mini influencers" de Argentina y exportando el estilo sobrio que ella misma le inculca a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. En este momento tiene presencia en más de treinta locales multimarca.

image

Para entender su presente empresarial hay que mirar el pasado. En 2017, Anto se alió con Sofía Balbi (esposa de Luis Suárez y gran amiga) para abrir la primera tienda de Ricky Sarkany en Europa, ubicada en la exclusiva Avenida Diagonal de Barcelona. Si bien el local bajó la persiana en 2019, fue un máster de negocios en tiempo real. Y Antonela demostró ahí su capacidad para gestionar franquicias internacionales y moverse en el mundo del retail de lujo europeo, una experiencia que le dio las herramientas claves para las alianzas que vendrían después.

Si hay una faceta que explotó en los últimos años -y se potenció con su mudanza a Miami- es la de referente del bienestar. Antonela es hoy la embajadora latina por excelencia de Alo Yoga, una marca estadounidense que redefine la ropa deportiva de alta gama. Y se trata de un simple canje de Instagram: es una alianza comercial de cifras millonarias. Roccuzzo no solo modela los conjuntos, sino que promueve un estilo de vida saludable que incluye rutinas de entrenamiento y yoga.

Los negocios de Anto Roccuzzo

La noticia más fresca de su portafolio es quizás la que mejor sintetiza su presente, ya que es una fusión entre la tradición argentina y el estilo de vida americano. Este 13 de enero se lanzó "Stanley 1913 x Anto", una colaboración de diseño en la que la rosarina curó cada detalle. La sorprendente colección de la marca estadounidense presenta piezas como "el Termo Mate System", "el Maté Clásico" y "el vaso Quencher" en un tono que fue creado especialmente para ella: el "Antonela’s Green".

image

Antonela entendió antes que muchas que el celular es el accesorio de moda más visible de esta era. Por eso, su colaboración con CASETiFY fue un acierto rotundo. Bajo el lema "Maternidad real pero con estilo", lanzó una cápsula de fundas para teléfonos cuyos beneficios fueron donados a Equality Now, una organización que promueve los derechos de niñas y mujeres. En esta oportunidad, Anto combinó su olfato comercial con su faceta filantrópica y voluntaria, diseñando productos con frases empoderadoras en colores pastel.

La estadía en París (durante la etapa de Leo en el PSG) le abrió las puertas de la haute couture de par en par. Primero, se convirtió en embajadora de la casa francesa Guerlain, siendo la cara de su línea capilar y capitalizando así uno de sus rasgos más impolutos. A esto sumó su alianza con Lancôme, consolidándose como rostro de belleza para campañas internacionales de fragancias y cuidado de la piel.

Luego, ya instalada en Estados Unidos, subió la apuesta al vincularse con Tiffany & Co., la legendaria joyería neoyorquina. Verla en los eventos de la marca codeándose con celebridades de Hollywood y luciendo diamantes de miles de dólares, consolidó su estatus definitivo como una celebridad clase A requerida por las marcas más exclusivas del planeta.

image

Su influencia es tal que hasta Spotify la buscó para generar contenido. Sí, la empresaria tiene su propia playlist oficial, configurada por ella misma, con la música que escucha para entrenar. ¿El resultado? Cientos de miles de guardados y la demostración de que su nombre es capaz de mover audiencias en cualquier plataforma. Con casi 40 millones de seguidores en Instagram (superando a figuras como Georgina Rodríguez o Victoria Beckham) y una presencia que no pasa inadvertida, Antonela Roccuzzo construyó un ecosistema de negocios que va mucho más allá de ser "la mujer de".