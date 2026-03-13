Graciela Alfano se mostró fan de una actriz y quiere que la interprete en su serie

La modelo y exvedette desea contar su historia de vida a través de una serie. Reveló que tiene admiración por una reconocida actriz.

Graciela Alfano quiere su serie y ya eligió a la famosa para que la interprete

Graciela Alfano reveló en las últimas horas que está lista para que su historia de vida llegue a convertirse en una serie. La rubia que está instala en Punta del Este sorprendió al confesar que ya eligió a la actriz que le gustaría que la interprete.

“A mi me divertiría, no que se haga una cosa de que soy genial porque ya lo sé. Sé a donde llegué y quién soy. A mi me gustaría que se vean las partes más escabrosas ”, se sinceró Alfano en diálogo con Lape Club Social (América).

En otro momento de la entrevista, contó que le gustaría que se replique “las malas, las que tienen un poquito de sangre las cosas por las que tuve que pasar. Las oscuridades que salgan a la luz”.

A la hora de revelar qué actriz sería la indicada para personalizarla en la serie, Alfano no dudó ni un segundo y no solo eligió, sino que elogió a Eugenia “China” Suárez. “Es una chica sin maldad. La considero casi una hija. La amo. La saludé por el cumpleaños, pero no la conozco personalmente”, dijo.

Su fanatismo por la novia de Mauro Icardi tiene un motivo y Graciela lo dijo, sin vueltas. “Yo defiendo mucho a las mujeres atacadas exclusivamente por ser lindas”, sostuvo y reconoció que no solo le pasa a la China, también a Pampita, Evangelina Anderson y a ella misma. “Nos critican por ser lindas”, sentenció.