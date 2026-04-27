Flor Vigna y una noche inolvidable: su consagración cómo campeona de boxeo en México

La presentación de la argentina Flor Vigna en Supernova: Genesis fue uno de los momentos más destacados del evento de boxeo celebrado el 26 de abril de 2026 en Arena Ciudad de México y que fue transmitido en vivo por la plataforma Netflix . La artista no solo participó como peleadora en el evento estelar de la cartelera, sino que fiel a su estilo multifacético, realizó una entrada espectacular que combinó música y baile antes de su combate.

Vigna sorprendió al público con una presentación enérgica donde cantó y bailó, demostrando su preparación física previa a la pelea. En sus redes sociales, ya había anticipado que su entrada sería algo "de locos".

En el ámbito deportivo, Flor Vigna venció a la mexicana Alana Flores, quién luego de la pelea anunció su retiro. A pesar del desgaste por su show inicial, logró mantener el ritmo durante los cuatro rounds y se llevó el cinturón de campeonato de Supernova.

Tras la victoria, Vigna expresó su agradecimiento al público mexicano y celebró el triunfo como un hito importante en su carrera fuera de Argentina.

La nueva y escandalosa acusación de Flor Vigna contra Luciano Castro

A poco más de una semana de las críticas que recibió por su canción dedicada a Luciano Castro, su ex pareja, Flor Vigna abrió un capítulo más en su historial con el actor. Todo comenzó cuando la cantante se presentó en un evento y, durante la charla con el conductor del mismo, aseguró que su expareja le debía dinero.

“Me encantó el video último... Guapa sí, tarada... no”, le comentó el conductor del desfile del estilista Roberto Vernucci. Fue entonces cuando ella agregó : “¿Viste? Explotó todo. Y bueno, sí, me boludearon mucho. Le presté plata al pibe y me tiene que devolver todavía... ¡Devolveme la plata! Hashtag autogestión. Necesito invertir en bailarines. No pude ni traerlos“.

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Tras esta situación, Vigna fue abordada por un cronista de Intrusos, quien le preguntó por la situación de la deuda de Castro. “Pasaron muchas cosas malas, pero bueno, como ya pasaron hace un tiempo la plata se la tengo que pedir a él. Había una cosa de que ya no puede hablar porque tiene hijos, lo entiendo, pero Lucho vivió tres años en mi casa, lo banqué en todas. Fui cornuda, me banqué actos de violencia”, comenzó diciendo ella.

Luego, Florencia se refirió a las críticas que había recibido por su última canción y los comentarios de los usuarios en redes sociales que destacaban que ella publicaba un tema cada vez que trascendía un escándalo mediático con Luciano. “Veo que se jode con que saco un tema cada vez que pasa algo, ni siquiera. Siento que estoy haciendo un proceso en exposición, que todavía no soy la artista más grande del mundo. También estoy cansada de ser la bol...lo fui mucho tiempo. Siento que di muchas cosas y que quedaron pisoteadas por un hombre que me llevaba 20 años más y que me dejó medio traumada para muchas cosas, que ahora son mi responsabilidad superarlas”, explicó la joven.

Por último, Vigna fue consultada por la escandalosa separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani. “A mi me hubiera gustado que sigan juntos porque lo veía feliz, me re dolió que por un lado me diga venite al teatro y por el otro sea la amante de mi novio. En realidad dije: “Ojalá esta historia sea un final””, subrayó la bailarina.