El finde soñado de Nicole Neumann en Neuquén: qué hizo

Allegra Cubero tuvo su noche especial donde celebró junto a su padre Fabián Cubero y la actual familia del mismo, su cumpleños de 15 en una fiesta inolvidable donde disfrutó junto a su círculo íntimo. Sin embargo, más allá de que había gran parte de las personas cercanas a ella, hubo una ausencia que no pasó desapercibida: su madre Nicole Neumann eligió no ir al evento y viajó a otra provincia del territorio nacional lejos del evento.

En el fin de semana donde se desarrolló el evento que previamente fue motivo de discusiones entre las partes y diferencias claras, Nicole voló por la noche junto a su hijo Cruz Urcera , hacia Neuquén según reveló en sus historias de Instagram donde compartió con sus seguidores la decisión. No es un destino cualquiera, sino que se trata del lugar donde nació su pareja Manuel Urcera y territorio donde continúa su familia.

El viaje fue un momento para dejar en claro las posturas con respecto a los conflictos: mostró imágenes de Urcera junto a su hijo que hacían notar familiaridad, en las cuales intentó desterrar las hipótesis de una posible separación; a su vez, el evento que podría haber sido una clave para reconstruir el vínculo, Neumann decidió alejarse de la fiesta de su hija preparada por Cubero.

Nicole Neumann Neuquen

Más allá de las especulaciones, también el viaje tuvo que ver con la celebración de cumpleaños de su suegra Cecilia Roza al cual asistió en Neuquén.

Sigue la interna: la mamá de Fabián Cubero apuntó contra Nicole Neumann

La exposición mediática volvió a poner en primer plano a Ángela Cubero, quien decidió romper el silencio y hablar sin filtros sobre su vínculo con Nicole Neumann. En la previa del cumpleaños de 15 de Allegra, que se produjo en las últimas horas, la madre de Fabián Cubero sorprendió al sincerarse sobre una relación que, según dejó entrever, quedó completamente quebrada tras la separación de la pareja. “No tengo trato con Nicole. Cuando vivían juntos, sí, lógicamente”, expresó con tono firme.

Qué dijo la mamá de Cubero sobre el conflicto con Nicole Neumann

En ese contexto, dejó en claro que el quiebre no fue menor y que hubo situaciones que la marcaron profundamente. “Hay cosas que me dolieron y no se habló más nada del asunto”, afirmó, evidenciando que el distanciamiento no solo es actual, sino también definitivo. La falta de diálogo entre ambas partes, según sus palabras, se mantiene desde hace años y sin señales de recomposición.

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A pesar de sus diferencias personales, la señora buscó hacer una salvedad importante respecto al rol de la modelo como madre de sus nietas. “Para mí es una excelente madre”, remarcó, diferenciando el plano familiar del vínculo personal que mantienen. Esa aclaración no pasó desapercibida, ya que mostró una postura equilibrada en medio de declaraciones cargadas de emoción.

Los comentarios públicos que recibe Fabián Cubero

Sin embargo, el dolor volvió a aparecer cuando se refirió a los comentarios públicos sobre su hijo. “A veces me duele -lo que se dice- porque conozco cómo es mi hijo. Entonces, lógico, una madre lo sufre”, sostuvo, visiblemente afectada. Así, dejó en evidencia que, más allá del tiempo transcurrido, las heridas siguen abiertas y el conflicto todavía resuena en lo más íntimo del entorno familiar.

La palabra de Ángela reavivó una historia de tensiones que parecía haber quedado atrás, pero que continúa generando repercusiones. En un contexto atravesado por eventos familiares importantes, sus declaraciones volvieron a poner el foco en una interna que, lejos de cerrarse, suma nuevos capítulos.