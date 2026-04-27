El próximo viernes llega la nueva entrega de la serie que batió récords de audiencia. Un repaso por la meteórica carrera de Eliseo Basurto.

Vuelve Eliseo: todo lo que tenés que saber antes del estreno de la cuarta temporada de "El Encargado"

La espera terminó para los miles de usuarios de plataformas de streaming que quedaron cautivados por la psicología de uno de los personajes más complejos y fascinantes de la ficción argentina reciente, protagonizada por Guillermo Francella .

"Descansa en paz, Eliseo", dice el flyer presentado por la plataforma digital con el que anunció en qué se enfocará la nueva creación. En la misma se ve una imagen del encargado en blanco y negro haciendo referencia a su muerte. Según se conoció la temporada sumará a Arturo Puig en el rol de presidente de la Nación y tendrá participaciones de Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Mirta Busnelli .

Este viernes, Eliseo Basurto regresa a la pantalla y en esta nota repasamos el camino que lo llevó a convertirse en una figura indispensable, amada y temida por igual. De cuidar la caldera en Arismendi 1630 a fundar su propio imperio de management, la meteórica carrera de "El Encargado" .

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El hombre detrás del edificio

Para quienes habitan el ecosistema de la calle Arismendi 1630, Eliseo es mucho más que el encargado; es el alma del lugar. Fundador de la empresa de management Soluciones Integrales Basurto (SIB), dedicó gran parte de su vida al mantenimiento impecable de su edificio. Atento, meticuloso y sumamente responsable, Eliseo construyó allí un hogar custodiado por su fiel y adorada planta carnívora.

Su ascenso no fue casual. La naturaleza visionaria de Basurto y su innegable habilidad para los negocios lo llevaron a expandir su talento, ganándose la confianza de sus colegas del barrio y marcando un hito en la historia del sindicato de encargados.

Guillermo Francella El Encargado (2)

Héroe y villano: una faceta inolvidable

Eliseo es dueño de un sentido del humor tan particular como inquietante. Capaz de las acciones más nobles, su historial cuenta con actos heroicos que los vecinos no olvidan: desde liberar el departamento de Gregorio Basavilbaso, que había sido ocupado, hasta rescatar al pequeño Thiago en medio de la explosión de la caldera del edificio.

También supo mostrar su costado más humano a través de la solidaridad, colaborando con la fundación AyuDando junto a Lucía y Matías Zambrano, repartiendo viandas a los más necesitados. Sin embargo, su corazón también conoció la pérdida, con el fallecimiento de la querida Beba, y la nostalgia de aquel amor de juventud con Clarita, que atesora pese al divorcio.

Fracenlla.jpg Guillermo Francella en El Encargado

¿Qué esperar de la cuarta temporada?

Con ingenio y determinación, Eliseo logró sumar a sus colegas al proyecto de SIB, acercándose peligrosamente a las altas esferas del poder. Pero la pregunta que todos los espectadores se hacen es: ¿Hasta dónde llegará realmente su ambición?

La cuarta temporada de El Encargado promete revelar partes de su historia que aún permanecen en las sombras, profundizando en esa mirada singular que le permite ver más allá de lo establecido y manipular los hilos de la convivencia consorcial a su antojo.