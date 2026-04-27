Pablo Echarri tildó de "gorila" a Mario Pergolini por un video de Cristina Kirchner con IA

El actor cruzó al conductor del programa con una fuerte definición durante el programa Otro Día Perdido (ODP).

Pablo Echarri le salió con los tapones de punta a Mario Pergolini en condición de visitante, entendiendo que el actor visitó el programa del conductor Otro Día Perdido (ODP) que se emite por El Trece. El fuerte cruce que tomó por sorpresa a Mario ocurrió cuando le hicieron referencia a un material visual enfocado en la política de la Nación.

En el programa se emitió un video hecho con Inteligencia Artificial, una de las herramientas que tienen protagonismo en el programa, apareció la representación de Cristina Fernández de Kirchner mostrando su tobillera electrónica, haciendo alusión al aparato de seguridad otorgado por la Justicia a la exmandataria para obtener la prisión domiciliaria debido a la condena a seis años de prisión que recibió por la causa vialidad. Al ver esta representación en referencias, Echarri mostró su desencanto.

"Disculpá que te diga esto porque vos afuera me dijiste que no ibas a hablar de política. Y si bien metí el tema, pusiste un video muy feo que no me gustó nada", comenzó diciendo el actor a la cara del conductor. Luego se dio un importante cruce: "No seas kuka, no pasó nada...", dijo Pergolini mientras que Echarri sentenció: "Sos bastante gorilón".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/2047868878278087014&partner=&hide_thread=false Pablo Echarri acusó a Mario Pergolini de ser "gorilón" y el conductor le pidió que no sea tan "kuka".



Un cruce divertido y picante, a la altura de #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/GjsPpuqrbc — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) April 25, 2026

"Sabés que lo discutimos lo de la tobillera, sobre si era una imagen fuerte", dijo Mario, mientras que Echarri soltó con molestia: "Claro, eso es lo que te hace gorila". Sumado a esto, dijo: "Es que la tobillera es un poco el fetiche del gorila con la detención de ella, ¿viste?", mientras que el conductor retrucó: "Entiendo que dentro del humor es una buena descripción. En serio lo digo. El humor también tiene sus consecuencias, sin dudas...".

Ya en el cierre del cruce, Echarri sostuvo: "El humor permite que yo te pueda decir esto, ¿no? Con todo respeto y todo cariño". Sin embargo, irónico y con risa, Pergolini contestó: "Ok, lo vamos a evaluar... y lo vamos a dejar".