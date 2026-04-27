Qué rol cumplirá Juan Darthés en la serie de Andrea del Boca

El actor condenado a seis años de prisión en Brasil podría ser parte de la biopic enfocada en la vida de la actriz. Cuál es el rol para el que es buscado.

Las últimas horas ha nacido la polémica en torno a la biopic enfocada en la actriz Andrea Del Boca que será creada para celebrar los 57 años de carrera, según contó la propia protagonista al anunciarlo. Todo comenzó cuando en el mundo del espectáculo sonó el nombre de Juan Darthés para protagonizar a la expareja de la actriz Ricardo Biassoti.

En torno a esa figura hay una atención particular, debido a que Biassotti fue denunciado en 2019 por su hija por abuso sexual, aunque luego sobreseído en 2023. Y en medio del armado de la biopic, trascendió la posibilidad de que Darthés sea el intérprete.

En ese marco, el abogado de la actriz Juan Pablo Fioribello , habló con TN Show sobre la posibilidad de que sea el nombre para interpretarlo: “La posibilidad existe. Es una posibilidad que se está barajando. Hay puntualmente personas que se están ocupando de la preproducción de la serie y evaluando todos los nombres posibles para cada papel y cada rol que va a tener la biopic de Andrea”.

Darthes-Portada.jpg

“A lo largo de toda su vida Andrea tuvo relación con un montón de gente, entonces se está empezando a evaluar quién haría de cada papel en estas cosas. Quien está seleccionando estos nombres aportó el nombre de Juan Darthés para que interprete a Ricardo Biasotti y creo que puede llegar a ser una posibilidad importante”, sumó en sus declaraciones.

Por otra parte, sumó: “Entiendo la polémica que puede llegar a generar esto, pero sí, se está analizando muy firmemente la posibilidad de que lo sea. No te puedo decir con grado de certeza que lo va a ser, pero sí se está barajando ese tema”.

A su vez se refirió a la situación judicial, debido a que fue condenado a seis años de prisión (con regimen semiabierto) por abusar de Thelma Fardin. En ese contexto habló sobre la posibilidad de estar en la serie: “Está condenado por la Justicia por un tema espantoso y muy triste que ha cometido, porque así lo ha determinado la Justicia y tiene una condena de bastante tiempo en Brasil, por lo que no puede salir de Brasil. Es por eso que la gente de la preproducción de la biopic, en caso de avanzar en ese sentido, ya previó que las imágenes y toda la parte exterior, lo que fuere vinculado con la encarnación de Biasotti, tendrían que realizarse en Brasil. No podría volver Darthés a la Argentina“.

Biasotti

Para cerrar, explicó: “En las próximas semanas se va a avanzar en ese sentido. Va a ser el ofrecimiento formal y las negociaciones del tema, a ver si a Darthés le interesa volver a actuar representar a un personaje tan oscuro y tan categóricamente daniño como fue Ricardo Biasotti en la vida de toda la familia del Boca”.

“La voz de Andrea va a pesar muchísimo a la hora de que se defina. Andrea tiene plena injerencia en la decisión final, por eso no está todavía confirmado ni mucho menos, pero hay una posibilidad”, sostuvo Fioribello.