El mensaje de Verónica Llinás que preocupó a sus seguidores en redes sociales

La actriz y directora publicó un video en el que se la vio muy preocupada.

La actriz y directora, Verónica Llinás , llamó la atención de sus seguidores en redes sociales con un particular video. En el mismo se la ve muy preocupada, comunicando que extravió su teléfono celular y que ofrece una recompensa a quién se lo devuelva.

Verónica aclaró que perdió su celular en la zona de Puerto Madero (Ciudad de Buenos Aires). Al salir del restaurante al que fue a comer, se dio cuenta que no lo tenía consigo así que regresó hasta el lugar donde descubrió que tampoco estaba ni que lo tenían los encargados del lugar. Ante esta situación hizo un pedido particular.

"Si alguien lo tiene, le pido que me lo devuelva, es mi herramienta de trabajo. A cambio cómo recompensa les voy a dar dos entradas para "Una Navidad de Mierda" (la obra en la que trabaja)", fue el desesperado pedido de la directora teatral. Aclaró que el celular lo pueden acercar hasta el teatro donde se realiza la obra, en la boletería del mismo.

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Por último, la actriz avisó que quienes se hayan llevado el teléfono no podrán hacer nada con el porque tiene el chip bloqueado, al igual que las principales funciones del smartphone.

Qué thriller político protagonizarán Verónica Llinás y Peter Lanzani para Netflix

Netflix, el gigante de las series y películas on demand, confirmó el lanzamiento de un nuevo filme argentino protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani, bajo la dirección de Santiago Mitre y con guion del propio director junto a Mariano Llinás.

La producción, aún sin título oficial, es un thriller político que se centra en la infiltración de un oficial de alto rango en grupos que comenzaban a organizarse para reclamar por sus familiares detenidos, en un contexto de dictadura argentina. La historia retrata cómo estos pequeños movimientos ciudadanos fueron dando origen a una forma inédita de resistencia civil.

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La película será producida por La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia) y comenzará a rodarse en marzo de este 2026 en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Tras la nominación al Premio Oscar por Argentina, 1985, Santiago Mitre regresa con este nuevo proyecto, que él describe como un enfoque íntimo sobre la violencia en la vida cotidiana.

“No intenta abarcar toda una época, sino observar cómo se infiltra la violencia en la vida cotidiana. Una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa”, señaló el director en un comunicado de prensa. Y añadió: “Un thriller basado en hechos reales, donde lo más inquietante es que nada parece extraordinario hasta que ya es tarde”.