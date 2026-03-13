La cifra exorbitante que paga Wanda Nara por noche en el exclusivo hotel de Maldivas

La empresaria reveló imágenes de un viaje luego de que se confirme el divorcio con Mauro Icardi.

Luego del revuelo que se generó en las redes sociales luego de que se haga efectivo el divorcio de Mauro Icardi , la empresaria Wanda Nara realizó un viaje especial a las Islas Maldivas donde vivió momentos soñados y lujosos según reveló con distintas fotos publicadas en su cuenta personal de Instagram.

Pareciera que le importó poco el extenso comunicado publicado por Icardi luego de que se confirme el divorcio, y se fue a pasar días a la isla donde se hospedó en Villa Sunset Beach del Ritz-Carlton Maldives, una suite de 155 m² que tiene entre sus comodidades una piscina privada, sala de estar y bañera con hidromasaje en el dormitorio entre un sinfín de lujos que tiene el servicio

Lo más particular es que el resort está instalado sobre el agua del Índico, generando una visión inigualable y que lo hace similar al paraíso. Ahora bien, hermoso el lugar pero el costo que tiene una noche en mencionado lugar cuesta una fortuna.

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El costo supera los 4.700 dólares, de los cuales son 2.874 USD de base y lo restantes debido a impuestos y otros items. Estas cifras muestran el gran pasar económico de la conductora de MasterChef que no se prohíbe de nada y disfruta.

No fue un destino casual para ella. Las Islas Maldivas fueron un destino que elegía junto al futbolista Icardi y sus hijos cuando eran pareja, pero esta vez Wanda se mostró en ese lugar cerrando esa etapa luego de que salga el divorcio.

Las fotos del viaje

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Las fotos de Wanda Nara recién divorciada de Mauro Icardi

Luego de confirmarse el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi en la justicia italiana, la conductora eligió mostrarse en redes sociales a través de un particular posteo. Este jueves, la empresaria compartió impactantes fotos desde las Islas Maldivas, un lugar donde compartió muchos recuerdos con su ahora exmarido.

Las imágenes fueron publicadas en sus historias de Instagram y rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores. En las postales se observa una vista aérea del exclusivo resort The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands, donde la mediática decidió pasar unos días de descanso.

Según trascendió, Nara viajó acompañada por Martín Migueles, con quien mantiene un vínculo. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue el destino elegido: Maldivas era uno de los lugares preferidos que compartía con Icardi durante su matrimonio.

En una de las publicaciones, la empresaria escribió simplemente “Off”, acompañado de emojis de agua, un corazón rosa y una mujer relajándose. Para muchos seguidores, ese gesto dejó en claro que su prioridad hoy es el descanso y la desconexión, en medio de la fuerte exposición mediática que generó la separación.

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Nueva etapa personal

Mientras las redes y los programas de espectáculos multiplicaban las reacciones por el divorcio, la conductora de Master Chef Celebrity (Telefe) optó por no responder directamente a las declaraciones del futbolista y mostrar su presente desde el exterior.

Las fotos, además, fueron interpretadas como una señal de nueva etapa personal, en la que la famosa busca enfocarse en su bienestar y en su vida lejos del conflicto que durante años protagonizó junto al delantero.

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El descargo de Icardi tras el divorcio

Por su parte, Mauro Icardi rompió el silencio con un fuerte descargo en redes sociales luego de que se confirmara el divorcio. El actual jugador del Galatasaray publicó una extensa historia de Instagram en la que explicó detalles del proceso judicial.

Según indicó, la causa comenzó en noviembre de 2024 y el 11 de marzo de 2026 se cumplió el plazo de un año que exige la legislación italiana para que la separación se transforme en divorcio definitivo.

En su mensaje, el futbolista cuestionó versiones mediáticas, a algunos periodistas y también a la abogada Ana Rosenfeld, a quien acusó de difundir información incorrecta sobre el caso.

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Además, sostuvo que prefirió mantenerse en silencio durante meses para que la justicia avanzara, y lanzó una frase que generó repercusión: “El tic tac dejó de correr y se quedó sin tiempo. Se terminó” en referencia a quienes —según él— intentaron frenar el proceso judicial.

De esta manera, mientras Wanda Nara muestra su presente desde Maldivas, Mauro Icardi eligió explicar públicamente su postura sobre el final de la relación, cerrando uno de los capítulos más mediáticos del espectáculo argentino.