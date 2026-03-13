Escándalo con el nuevo novio de Gimena Accardi: la reacción de su ex

La ex de quien sería su actual pareja estalló y compartió un duro video que le habrían pedido eliminar.

Gimena Accardi ya no oculta nada sobre su nueva relación luego de el extenso romance con el actor Nicolás Vázquez y disfrutó del Festival de Málaga en España como también otros aspectos por fuera del evento con Joaquín Cordovero, conocido en el mundo artístico como Seven Kayne. Más allá de que el mismo había querido desmentir la relación y bajarle la espuma a los dichos, la periodista Fernanda Iglesias reveló detalles del paseo que dieron juntos.

“Romance confirmado” escribió la periodista junto a la canción “Love is in the air” en un video donde se los ve junto tomando un café. Luego, en sus historias, compartió una foto de Milagros Viado, la exnovia de Kayne , alegando: “Él estaba de novio con esta chica. Pero a su vez andaba con Gimena, con quien grabó la serie vertical TILF”.

Según reveló la exnovia estaba “ harta de que su novio le meta los cuernos” mientras que la periodista confirmó que Viado está oficialmente separada: “ Mili está en Buenos Aires y la parejita disfrutando de su amor en Málaga ”.

Seven Kayne Accardi

En el medio de la historia, Milagros compartió un video, con audio de declaraciones de Angelita Torres en Luzu TV, que generó revuelo: “No me gustan las pibas que hacen eso. No me gusta”, dice mientras que en el mismo le preguntan: "¿Está mal encararse a alguien que tiene novia?. “Está recontra mal. Yo nunca lo hice en mi vida”, le aclaró mientras que le insistieron: “Pero vos no sabes los códigos de la relación. Por ahí es abierta". Al escuchar esto, le dejó en claro la situación: "No. Él le dijo ‘estoy de novio’ y ella le dijo ‘te voy a dar la mejor noche de tu vida’”, soltó.

Según dijo Iglesias, “este video se lo hicieron bajar. Y ya están separados. Mili está en Buenos Aires y la parejita disfrutando de su amor en Málaga”.

