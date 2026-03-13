Quién es el actor de Disney que se filmó disparando al aire y generó polémica

El influencer gatilló el arma tres veces cerca de una cancha de fútbol, donde juegan nenes, en el Barrio 31.

Influencer se grabó en el barrio 31 disparando al aire

Un actor se filmó disparando al aire en el Barrio 31 en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Santiago Motolo , reconocido por sus participantes en series como El Marginal y Once , de Disney.

Las versiones indican que el influencer se acercó hasta el lugar para grabar contenido, sin embargo, generó malestar y preocupación ya que se trató de una situación que se dio cerca de una cancha de fútbol donde juegan nenes.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se ve como junto a un vecino que aparentemente lo ayuda a tomar el arma, dispara al aire tres veces.

Santiago Motolo

Tras el escándalo, Motolo grabó contenido en la cancha cercana y se mostró asombrado por lo linda que era.

Hasta el momento, no hubo detenidos y tampoco trascendió si la justicia pudo avanzar en la identificación del sujeto que “enseña” a disparar al influencer.