La novela de Jimena Barón en Villa La Angostura sumó un nuevo giro y se complica: ordenaron una nueva pericia

La cantante quedó involucrada en un conflicto legal con la municipalidad tras suspender su show en la Fiesta Nacional de los Jardines.

La justicia ordenó una medida clave en el conflicto que involucra a la cantante.

El conflicto por la fallida contratación de la cantante Jimena Barón para un show en Villa La Angostura sumó esta semana un nuevo giro. La justicia nacional ordenó realizar una pericia contable para analizar pagos, calcular intereses y verificar transferencias vinculadas al contrato en disputa.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 103 de la Ciudad de Buenos Aires, subrogado por el juez Ariel Ignacio Fognini.

La causa fue iniciada por la Municipalidad contra la artista y su productor Eduardo Bonucelli, luego de la cancelación de un espectáculo previsto para febrero de 2020. El expediente ya lleva más de tres años de trámite judicial.

Con esta nueva disposición, las autoridades deberán designar un perito contador oficial para llevar a cabo un análisis técnico de la documentación financiera vinculada al caso. Además, se resolvió suspender el plazo para emitir sentencia hasta que el informe del perito contable esté finalizado.

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Una pericia clave

El especialista designado por la justicia neuquina tendrá la responsabilidad de determinar la tasa de interés por mora y los intereses compensatorios vinculados al monto reclamado por el municipio. Además, revisar los pagos que la Municipalidad asegura haber realizado al productor del espectáculo.

En caso de que Baron y Bonucelli cuestionen los mismos, el contador tendrá que verificar si las transferencias se acreditaron efectivamente en las cuentas correspondientes.

La medida fue ordenada como “medida para mejor proveer”, una herramienta que utilizan los jueces cuando consideran necesario incorporar nuevas pruebas antes de dictar un fallo.

Jimena Barón en una de las más recientes fotografías de su feed 1200 x 678.png Jimena Barón en una de las más recientes fotografías de su feed. Instagram @jmena

El origen del conflicto

La disputa judicial entre Jimena Barón y el Municipio se remonta a febrero de 2020, cuando fue contratada durante la gestión del intendente Fabio Stefani para presentarse en la Fiesta Nacional de los Jardines. Sin embargo, el show fue cancelado por problemas de salud de la artista, lo que desencadenó un conflicto entre el municipio y el productor del evento.

Según los registros municipales, el municipio ya había abonado 2.215.631 pesos destinados a cubrir honorarios artísticos, pasajes aéreos, alojamiento y comidas para una comitiva de 27 personas. Tras varios reclamos formales y el envío de cartas documento, el productor Bonucelli devolvió 1.450.000 pesos correspondientes al caché artístico de la cantante.

No obstante, quedaron pendientes de reintegro más de 700.000 pesos vinculados a gastos de logística, estadía y transporte, lo que motivó la presentación de la demanda judicial.

El abogado municipal, Hugo Burgenik, explicó que la pericia contable fue solicitada por la parte demandante luego de que la defensa de la artista y su productor negara la existencia de un contrato formal. Además, afirmó que existen diversas evidencias de la contratación, entre ellas testigos y el programa oficial de la fiesta donde figuraba anunciada la cantante.

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La acción judicial fue presentada en 2021, luego de que fracasara una instancia de mediación con el representante de la artista. Por sorteo, el expediente quedó radicado en el juzgado civil porteño y, debido a que el litigio se tramita fuera de la provincia, el municipio contrató al estudio jurídico Aires Galli Basualdo y Vazón para representar sus intereses.

El resultado de la pericia contable ordenada por la Justicia podría convertirse en un elemento determinante para esclarecer los pagos vinculados al contrato y avanzar hacia una resolución del juicio.