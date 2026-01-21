Antonela Roccuzzo sola en Nueva York: fue a ver a su ídolo (que no es Messi)

La empresaria aprovechó su estadía en la Gran Manzana y asistió a una función de su personaje favorito.

Más allá de ser la esposa de Lionel Messi , Antonela Roccuzzo ganó popularidad por su fuerte impronta en las redes sociales, donde se desempeña como empresaria. La rosarina tiene un bajo perfil, pero su carisma y estilo la transforman en una figura querida y seguida por millones.

En ese vínculo que mantiene con su público en redes sociales, comparte a diario proyectos laborales, hobbies y su vida familiar. Así lo hizo en las últimas horas cuando compartió la felicidad de vivir una “noche soñada” junto a su ídolo (que no es Messi).

En su paso por Nueva York se dio el gusto de cumplir uno de sus sueños y fue a ver la obra teatral de Harry Potter. La modelo eligió disfrutar de una función de Harry Potter y el Legado Maldito , la exitosa secuela teatral que sigue la historia de Severus Potter, hijo del famoso mago, y de Scorpius Malfoy.

“Noche soñada”, escribió Antonela en sus historias de Instagram junto a una imagen en la que se ven las dos entradas a su nombre.

Minutos después, subió otra imagen mostrando las afueras del Lyric Theatre donde se realiza la obra de la que es fanática la mujer de Messi.

No es la primera vez que Anto refleja su fanatismo por la saga de Harry Potter y hasta ha compartido referencias, decoraciones y hasta festejos con la temática inspirada en el famoso mago. Incluso comparte su pasión con Oriana Sabattini.