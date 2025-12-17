Cuánto cuesta el vestido de Antonela Roccuzzo que se volvió viral en redes

Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia con un look que sintetiza sofisticación y elegancia. En una serie de imágenes que revolucionaron las redes, la empresaria y esposa de Lionel Messi apostó por la monocromía blanca combinada con joyas doradas de una exclusiva casa estadounidense.

El corazón del conjunto fue el vestido maxi HAYDEN, confeccionado en crepé blanco. Esta pieza, pensada para ocasiones especiales y noches impactantes, atrapa la mirada por su escote en V profundo, hombreras que suman estructura moderna, cintura fruncida para definir la figura y una silueta larga, holgada y fluida. El corte, a la vez clásico y audaz, permite que el vestido tenga un gran porte en cualquier evento, mientras el forro completo garantiza caídas perfectas y máxima comodidad.

Lo más llamativo es que, pese a su altísima calidad y detalles de terminación, la pieza se vende en la tienda online a un valor promocional de 92 dólares, muy por debajo de lo que suelen costar los vestidos de alta costura de celebridades internacionales, aun cuando el precio regular ronda los 115 dólares. Este dato, clave para el público masivo, fue celebrado por seguidoras que buscan looks sofisticados sin que el lujo esté necesariamente lejos del alcance cotidiano.

image

Más allá del vestido, el look se elevó gracias a la selección de accesorios: todas las joyas, aros geométricos XL, cadenas gruesas de eslabones (doble hilera), pulseras y anillos contemporáneos, que provienen de una reconocida joyería estadounidense de renombre mundial, fácilmente identificable por la caja azul con lazo blanco que Antonela sostiene en algunas de las imágenes.

Anto Roccuzzo, toda una referente de la moda

De esta manera, Antonela Roccuzzo no solo muestra cómo combinar prendas y accesorios de lujo, sino que también pone en primer plano la posibilidad de acceder a piezas de alta calidad a precios razonables, acercando el glamour y la inspiración navideña a cualquier mujer que quiera deslumbrar en estas fiestas sin desbordar el presupuesto.

Cada detalle refuerza la modernidad, la elegancia y, en definitiva, la sencillez chic que la influencer argentina llevó como estandarte en esta temporada. Algo que paso desapercibido es que la tela de la prenda está hecha con materiales reciclables, lo que se suma a la creciente tendencia de la moda sustentable.

image

Tanto es el compromiso de la esposa de Messi que decidió sumarse a la moda circular y asociarse a una reconocida plataforma que comercializa prendas de lujo de segunda mano. “Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva junto a @vestiaireco. Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños”, escribió en el pie del video que publicó en redes, donde modeló algunos looks y exhibió otros tantos, invitando a sumarse a la iniciativa.

La propuesta, enmarcada dentro de la tendencia conocida como moda circular, conecta el deseo de consumo sustentable con las acciones benéficas. Roccuzzo puso a disposición de quienes accedan al sitio una cuidada selección de piezas de firmas internacionales como Alaïa, Gucci, Saint Laurent y Loewe, entre otras.