¿Sol Perez embarazada?: la foto que alimentó el rumor

La influencer subió una historia a su perfil de Instagram y llamó la atención con el mensaje que sumó a la publicación. ¿Qué dijo?

Sol Pérez se muestra muy activa en las redes sociales y comparte a diario su rutina de ejercicios como también las fotos del crecimiento de su hijo Marco.

Este miércoles, la modelo e influencer sorprendió a sus seguidores cuando compartió un video en sus historias donde se la ve en bikini y luciendo su figura.

Sin embargo, el texto que agregó a la publicación alimentó el deseo de la conductora de un nuevo embarazo. Es que en la imagen escribió: “Volviendo a mi, pero queriendo otro bebé jajaja”.

Será que Sol Pérez quiera agrandar la familia junto a su pareja Guido Mazzoni. Vale recordar que el matrimonio se convirtió en padre por primera vez el pasado 4 de abril de 2025 con el nacimiento de Marco.

Sol Pérez

Sol Pérez sobre la maternidad

Sol Pérez se animó a mostrar el lado más íntimo y sensible de su nueva vida junto a Marco, el hijo que tuvo con su pareja Guido Mazzoni el pasado 4 de abril. En una entrevista con el programa Cortá por Lozano (Telefe), la panelista abrió las puertas de su casa y compartió cómo está atravesando estas primeras semanas de maternidad, marcadas por el aprendizaje, el amor y los inevitables cambios de rutina.

“Soy de las que planificaba todo y me cambió la vida. Una vez que lo ves, todo lo que pensás que ibas a ser como mamá, lo tenés que hacer un bollo y tirarlo al tacho”, confesó Sol, con una sinceridad que refleja lo movilizante que puede ser la llegada de un hijo. A pesar de su acostumbrada imagen televisiva firme y organizada, la maternidad la encontró, como a muchas, lidiando con emociones nuevas y desafíos inesperados.

Lejos de ocultar las dificultades, Sol detalló cómo es la rutina con Marco, un bebé que, según contó, tiene un temperamento muy tranquilo, aunque con una marcada preferencia por la lactancia. “No lo quiero soltar, me encanta darle la teta. Todo”, expresó entre risas y con ternura, dejando en claro que la conexión con su hijo es total.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando relató, entre divertida y agotada, la dinámica de la alimentación: “Lo corté pobrecito porque si es por él te toma teta una hora, pero querían que lo vean”, contó sobre una de las visitas televisivas, mientras Marco seguía feliz prendido a su madre.