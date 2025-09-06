El exclusivo detalle del cuarto de Marco, el hijo de Sol Pérez, que sorprendió a todos

Marco, el pequeño hijo de Sol Pérez, ya tiene cinco meses y disfruta de un ambiente especialmente creado para él dentro del hogar familiar.

Marco, el pequeño hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni , ya tiene cinco meses y disfruta de un ambiente especialmente creado para él dentro del hogar familiar. En una producción para Revista CARAS, la conductora abrió las puertas de su casa y mostró cómo fue el proceso de diseño del cuarto de su bebé, donde cada rincón combina estética, funcionalidad y ternura.

El cuarto de Marco se destaca no solo por su diseño pensado hasta el último detalle, sino también por los elementos que lo vuelven único: un mural personalizado, una paleta de colores neutros que transmite calma y una cuna soñada confeccionada a medida. Todo esto da como resultado un ambiente ideal para acompañar el crecimiento del niño, asegurando tanto practicidad como calidez.

El niño, que nació el pasado 4 de abril, se convirtió rápidamente en el centro de la vida familiar, y su llegada motivó a Sol y a Guido Mazzoni a trabajar juntos en la creación de un espacio especial. En las imágenes compartidas por la revista, puede observarse una habitación luminosa, cuidadosamente decorada y pensada para reflejar armonía y estilo moderno.

solperez1

Sol Perez y el estilo neutro que eligió para el cuarto de Marco

Uno de los elementos que más llama la atención es la cuna, realizada en madera de tono marrón claro, con un diseño amplio que incluye un sector de guardado integrado. Esta solución permite mantener todo lo necesario al alcance de la mano, sin perder la coherencia visual del cuarto. Junto a la cuna, un sillón en tono camel se convirtió en el lugar elegido por Sol para pasar momentos de conexión con Marco: allí comparte lecturas, descansos y juegos que fortalecen el vínculo madre-hijo.

El diseño de las cortinas también fue pensado con detalle: un sistema doble compuesto por una de pana, que combina con el color de la cuna, y otra estilo blackout para regular la intensidad de luz según la necesidad. De esta manera, el espacio no solo gana practicidad, sino también textura y profundidad.

solperez2

El cuarto de Marco: un lugar relajante

En una de las paredes laterales resalta un empapelado con ilustraciones de árboles y animales en tonos neutros, que aporta ternura y convierte la habitación en un lugar estimulante y a la vez relajante. El mural personalizado se integra de manera armónica al conjunto, ofreciendo al pequeño un entorno visual atractivo y equilibrado.

Para Sol Pérez, el armado de este cuarto representó un momento muy especial durante la etapa del embarazo. Junto a su pareja eligieron cada detalle con dedicación y amor. Sobre esa experiencia, la conductora compartió: “Queríamos que fuera un lugar donde Marco pudiera estar tranquilo, pero también donde nosotros pudiéramos compartir tiempo con él”, expresó con emoción.

solperez3

Marco se ganó el corazón de los seguidores de Sol Perez y Guido Mazzoni desde el primer día

Desde que Marco llegó al mundo, Sol comparte en sus redes sociales parte de su vida como madre primeriza. A través de fotos y videos, muestra instantes cotidianos como paseos, juegos y momentos en familia, acercando a sus seguidores a una faceta íntima y natural.

Así, a tan solo cinco meses de vida, Marco ya cuenta con un cuarto único y lleno de significado, donde cada elemento fue seleccionado con dedicación. Un espacio que refleja la unión entre funcionalidad, estilo y ternura, pensado para acompañar los primeros pasos de la nueva etapa familiar de Sol Pérez.