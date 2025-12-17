Las fuertes declaraciones de la ex de Martín Migueles, el novio de Wanda Nara

Mientras Wanda Nara está cada días mas enamorada de Martín Migueles , la ex del empresario, María Laura Arredondo , decidió hablar por primera vez y no se guardó nada. “La verdad no me gusta hablar de mi pasado, de hecho hay mucha gente del medio que me conoce hace muchos años y nunca salí a hablar de nada”, comenzó diciendo a Puro Show.

"Martín no es una mala persona, pero yo sufrí mucho con él. Le deseo lo mejor, pero bueno, yo la pasé mal con él”, confesó en la entrevista con Matías Vázquez, quien pidió que la charla fuera con el conductor para sentirse “resguardada”.

Consultada sobre si Migueles no fue la persona que le mostró al principio, Arredondo reconoció: “Puede ser, pero bueno, a veces el amor termina y yo creo que a él se le terminó el amor conmigo. Qué sé yo, acepto que se haya terminado el amor, pero quizás no de la manera que se terminó. Cada uno es como es, viste, y hay que tener cuidado. Yo no terminé bien con él, la verdad que no”.

En otro tramo de la entrevista, Arredondo admitió que se sintió defraudada y desilusionada por Migueles: “Sí, me defraudó, obviamente me desilusioné con él, pero bueno quizás hoy cambió y se enamoró y ojalá que sea muy feliz. Le deseo lo mejor a él, soy team Wanda, me encanta ella y les deseo lo mejor, ojalá que se haya enamorado”.

Sobre la relación de Martín Migueles con Wanda Nara, María Laura Arredondo fue tajante en el ida y vuelta con el programa matutino de eltrece: “No me sorprende nada de él. Debe estar con ella porque la quiere, no sé. ¿Por qué no se puede haber enamorado de ella?“. “Tiene el combo perfecto que le gusta a él. Es una mujer empoderada, con mucho dinero, y a él le gusta eso”, expresó y fue más allá: “Le gusta esa vida lujosa, cara, le gusta la plata, bueno, ¿a quién no? Pasa que él es muy ambicioso”.

Guerra interna en Telefe: todo mal entre Wanda Nara y una estrella del canal

Yanina Latorre agitó el avispero en la última emisión de "Sálvese quien pueda" (América TV) al revelar información sensible sobre el clima interno en Telefe y el lugar que hoy ocupa Wanda Nara dentro del canal. Según contó la panelista, sus fuentes le indicaron que existen tensiones crecientes alrededor de la conductora de "MasterChef Celebrity", pese a que atraviesa uno de los momentos de mayor visibilidad de su carrera televisiva.

El foco de la discusión estuvo puesto en cómo la empresaria convive con los nuevos movimientos de la señal, el crecimiento de otros programas y el protagonismo de figuras históricas que vuelven a ganar terreno. En ese análisis, la especialista en chimentos aseguró que hay incomodidad puertas adentro y que la empresaria no estaría conforme con algunos cambios de escenario que se vienen dando en la pantalla.

La frase que encendió el debate fue contundente. “A mí me dijeron hoy que Wanda está odiada con que se esté hablando de Bake Off y de Verónica Lozano. Ella sintió en un momento que iba a ser la reina de Telefe, y Vero está creciendo mucho”, lanzó Yanina, provocando una inmediata reacción en redes sociales y dentro del propio panel.

El comentario abrió un intercambio picante entre los integrantes del programa. Lizardo Ponce tomó la palabra y marcó un límite: “No puede hacer todo tampoco”. En esa línea, planteó que el canal de las pelotas viene apostando a una diversidad de figuras fuertes y que eso puede generar roces cuando una conducción se vuelve demasiado central.

Latorre profundizó esa idea al señalar que la ex representante de futbolistas no estaría cómoda con el perfil del elenco que la rodea. “Evangelina Anderson, Marixa Balli, Sofi Martínez… todas con mucha banca. Ella siente que le hacen sombra”, aseguró, reforzando la versión de que el crecimiento de otras personalidades estaría generando ruido interno.