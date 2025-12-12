Quién es Martín Fernández, el referente de la movida tropical que murió y conmocionó a sus fans

Fue una de las principales voces de la movida de los años 90 y todavía estaba en actividad junto a su banda.

Martín Fernández , la voz original del grupo Alazán y uno de los referentes más recordados del género en los años 90, falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). La noticia sacudió a la movida tropical, especialmente a sus seguidores, ya que el grupo se encontraba activo y con una agenda cargada para los próximos días.

De hecho, la última actuación fue el fin de semana pasado, tal como quedó reflejado en el Instagram del cantante. El artista había sido internado en terapia intensiva tras el episodio neurológico, y las redes sociales se convirtieron durante días en una vigilia digital.

La familia de Martín, agradecida, fue contando el pulso de su esperanza y el delirio de la espera, mientras los fans y colegas de la banda Alazán se mantenían al pie del cañón. “Gracias por estar y por tanto cariño a Martín”, expresaron en sus redes.

El adiós duele porque es de alguien que marcó una época. Martín Fernández fue parte esencial del éxito de Alazán, grupo que marcó una época con hits como “Cuéntale”, “Lástima que no fui yo” y “Solo una oportunidad”.

Los mensajes en redes sociales

Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, despedidas sentidas y homenajes. Artistas, músicos y seguidores recordaron “su voz inconfundible y su legado dentro de la música tropical argentina”.

Al dolor colectivo, se suma el íntimo, el de la familia, el de los afectos cercanos. Su ahijada Carla eligió escribirle una despedida que todavía vibra en quienes la leyeron: “Padrino... ¿Viste que a veces la vida te pega esos sacudones que te dejan temblando? Bueno, así me quedé yo desde que me enteré de tu partida. Pero igual te hablo, como si siguieras acá, y esa sonrisa que siempre parecía decir ‘dale, vos podés’“.

"Gracias por ser faro, abrazo y refugio. Gracias por quererme sin vueltas, como se quiere desde lo simple, desde lo de antes, desde lo que vale. Te fuiste y ya te extraño, pero también te llevo conmigo, en cada pasito que doy, en cada recuerdo que aparece de la nada y me hace reír aunque tenga los ojos brillosos. Y sé que estás acompañando igual, desde donde sea que estés, vigilando como quien cuida a la familia desde un rincón del cielo. Te amo”, reza el sentido mensaje publicado por su ahijada.

El trayecto de Martín Fernández en la música comenzó a puro rebusque. A mediados de los 90, empezó a cantar en diferentes grupos y grabó para el sello Magenta versiones de canciones conocidas bajo el nombre de “Grupo Expresso”. Aquellos temas se colaron en los típicos CDs compilados del momento, los de la revista Ritmo Tropical y de incontables estaciones de tren y puestos callejeros, codeándose en el mercado oficial y el pirata con los grandes nombres del género. No había todavía himno propio, pero sí hambre, talento, constancia.

Ingresó a Alazán por una urgencia: entró como reemplazo de Diego Mujica, el cantante original de Tambo Tambo, quien había sufrido un accidente. La recuperación llegó, pero Martín Fernández se quedó en una nueva formación, de nombre Alazán, y aportó su impronta a esos inicios que pocos olvidan. Su participación constante en el circuito de boliches y la presencia recurrente en Pasión de Sábado y otros programas referentes del género dan cuenta de una trayectoria que honró hasta el último momento en el que vivió como eligió hacerlo: cantando arriba de un escenario.