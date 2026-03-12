La declaración de amor de Indiana Cubero a su novio a 3 meses de su romance
La hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann dedicó un posteo pasional para su novio Thiago Silvero.
Indiana Cubero atraviesa una etapa de felicidad en pareja con el joven jugador Thiago Silvero con quien confirmó su relación en las redes sociales. El tiempo pasa y la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero sigue fortaleciendo la relación con el jugador siendo que llevan pocos meses de noviazgo.
A través de un pasional posteo en su cuenta personal de Instagram, la niña de 17 años celebró los tres meses de relación con una de las joyas que tiene Vélez entre sus proyectos: “+3 con vos y sumando. Te amo mi vida”, escribió junto a una foto que fue replicada en su cuenta por el jugador.
“Te amo mi vida, vamos por más", respondió Silvero al repostear la publicación. Luego de mantener el vínculo amoroso bajo siete llaves, ambos decidieron hacerlo público en la navidad del 2025 y que parte de ese amor aflore en las redes sociales.
Cabe recordar que el jugador tiene 19 años, con una fuerte proyección en su carrera deportiva debido a que recién está dando sus primeros pasos en las inferiores del club pero mantiene un acuerdo contractual con el club hasta 2028, lo que hace parecer que podría seguir en la Argentina por largo tiempo.
