La primera imagen de More Rial tras confirmarse el arresto domiciliario

Este miércoles, la mediática visitó los tribunales de San Isidro, luego de conocerse que la justicia le otorgó el beneficio tan esperado.

Luego de confirmarse el rotundo giro en la situación judicial de More Rial tras conseguir el beneficio del arresto domiciliario, la mediática fue llevada este miércoles desde la cárcel hasta los tribunales de San Isidro.

Tras su salida, se conocieron imágenes del traslado al edificio , donde le informaron las nuevas reglas que deberá cumplir de ahora en adelante.

La mediática, hija del periodista Jorge Rial, estaba alojada en la Unidad 51 de Magdalena en el marco de una causa judicial en la que está imputada por su presunta participación en un robo bajo la modalidad de escruche ocurrido en Villa Adelina.

Esta mañana fue trasladada a bordo de una camioneta del Servicio Penitenciario Bonaerense, encapuchada y esposada.

more rial encapuchada

¿Qué domicilio fijó la mediación?

A partir de este miércoles, More Rial fijó su domicilio en la casa de su hermana, Rocío, quien ya había actuado como garante en febrero de 2025, cuando la justicia le otorgó una excarcelación extraordinaria. Aunque en el programa Puro Show (eltrece) también deslizaron que podría haber un cambio de último momento y habría una chance de que podría ir a la casa de su papá.

La mediática estuvo cinco meses detenida en el penal de Madganlea por incumplir las exigencias que le había impuesto la justicia.

La defensa presentó un escrito en casación firmado por su hermana y su padre, en donde ambos se comprometieron a garantizar el cumplimiento de las obligaciones especiales que podrían disponerse.

"Le concedieron el arresto domiciliario con tobillera. Ella no va a quedar libre, solo va a esperar su proceso en su casa" afirmó su abogado, Martín Leiro. "Le concedieron el arresto domiciliario con tobillera. Ella no va a quedar libre, solo va a esperar su proceso en su casa" afirmó su abogado, Martín Leiro.

Además, la familia garantizó que le brindarán el apoyo económico necesario para su subsistencia y la del menor durante el tiempo que le demande encontrar un medio de sustento.

more rial chats

La causa

La mediática va camino al juicio por la causa caratulada como robo doblemente agravado. Según la acusación, More Rial está acusada de entrar a una propiedad de la calle José María Moreno al 2200, de Villa Adelina, junto a otras mujeres y hombres el sábado 18 de enero “violentando una ventana para sustraer varias pertenencias”

El hecho habría sido cometido por un grupo que ingresó a la propiedad y sustrajo distintos objetos de valor. A partir de las tareas de investigación y análisis de cámaras de seguridad, la justicia avanzó con la imputación de varias personas, entre ellas la artista.

La medida de arresto domiciliario no implica una definición sobre su inocencia o culpabilidad. La justicia podrá revisar o revocar el beneficio si se detecta incumplimiento de las condiciones impuestas.