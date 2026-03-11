El alarmante delirio místico de Julián Serrano: "Estuve escuchando el llamado de Dios"

El influencer publicó un video en sus redes sociales que logró llamar la atención. La nueva etapa espiritual que atraviesa.

En las últimas horas se viralizó un video que posteo el influencer Julián Serrano en sus redes sociales. En su cuenta de TikTok compartió un mensaje en el que muestra una faceta religiosa y reflexiva hasta ahora desconocida.

Serrano aseguró que sintió el llamado de Dios y compartió su experiencia para que sus seguidores le comenten si vivieron algo similar alguna vez. Así lo reveló en las redes sociales y pocos minutos después, se volvió tendencia.

"Quiero saber si soy el único al que le está pasando esto. Hace algunos días o algunas semanas, sin ponerme como si estoy teniendo una epifanía, pero sí estuve escuchando como el llamado de Dios, como de ángeles o arcángeles que me están tratando de comunicar algo ", aseguró en el video que publicó.

"Durante mucho tiempo me alejé de Dios, no tanto porque eventualmente rezaba, pero no lo tenía tan presente", se sinceró.

Julián Serrano -- llamado de Diosss

En este video de 52 segundos, el ex de Oriana Sabatini reveló: "Es tremendo el cambio que uno genera en su vida cuando empieza a rezar, encomendarse, creer y tener fe".

"Lo quiero compartir, quiero leer otro tipo de cosas, quiero tener otro tipo de pensamientos, quiero ver la vida desde otros ángulos, tener un poquito más de conciencia de todo lo que han dicho las Sagradas Escrituras", comentó.

Qué dijo el influencer tras la repercusión que tuvo su video

Lejos de toda polémica, el entrerriano reaccionó con humor a algunos comentarios y agradeció a quienes lo apoyaron. "Es por ahí, Julián, buscalo a Dios", leyó el influencer sobre el comentario de una usuaria.

"Bueno, chicos, la verdad es que no sabía que iba a tener tanto impacto. Me pone muy feliz, porque muchos de mis seguidores ya estaban sintiendo como ese susurro", expresó.

"Soy un ser humano que comete sus errores y tuve alcance a lugares donde a mucha gente les encantaría estar, o cierta posición de visibilidad, poder, influencia, etcétera", señaló.

"Si eso no está bien orientado, te puede autodestruir y te puede hacer muy muy mal. Literalmente, sé que suena a cliché, pero es cierto. O sea, si tenés a Dios con vos, no te hace falta nada", sostuvo.

Julian Serrano estuvo escuchando a Dios

La Justicia vinculó a Julián Serrano con el caso $LIBRA

El año pasado el joven 32 años fue vinculado como cofundador de una empresa asociada a una dirección de criptomonedas utilizada para alojar fondos. La novedad fue informada además por Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y querellante en el expediente.

"La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas. Lo ocultaron con la participación del youtuber Julián Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas", escribió en X.

A través de su cuenta de X, el creador de contenido desmintió tener vínculo alguno con el caso $LIBRA. En un posteo en la red social X, Serrano sostuvo: "Frente a versiones difundidas en redes y medios, informo de manera categórica que no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’".