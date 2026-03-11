No se pueden ni ver: Zaira Nara fue contundente sobre su vínculo con Paula Chaves

La modelo se refirió sobre el conflicto con Paula que quedó expuesto públicamente. Qué dijo.

Paula Chaves y Zaira Nara se sacan chispas públicamente a través de las redes sociales o distintas declaraciones en las redes sociales donde las posturas quedan expuestas y generan fuertes repercusiones. Si bien la relación entre ellas no es la mejor, en las últimas horas profundizaron la grieta con una fuerte exposición pública.

Todo comenzó cuando la modelo Chaves citó una nota periodística en su cuenta de X (ex Twitter) donde Zaira confiesa que cuando inició su relación con Facundo Pieres, recibió "el visto malo" de la conductora en Olga, quien fue pareja del polista. A través de las redes, la pareja de Pedro Alfonso descargó: "X dios BASTA! Dejen de nombrarme! Y de una vez x todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento! Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses, le pedí que no me nombre más y me pidió perdón x hacerlo, justificando que se pone nerviosa con la notas ! Entiendo que es más fácil creer que fue x un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno, hacen que una amistad se termine !".

Sumado a esto, compartió mensajes que le envió a Zaira para dejar en claro su postura: "No hago nunca esto de mostrar, Pero de verdad! BASTA! Estoy harta que me pregunten hace años por lo mismo. No me fumo más la carcajadita de si yo dí el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20años y no fue NADA PARA MIN Una mistad se termina x tener propósitos de vida e intereses diferentes!".

X dios BASTA! Dejen de nombrarme! Y de una vez x todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento! Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses,le pedí que no me nombre más y me pidió perdón x hacerlo, justificando que se pone nerviosa con la…

No hago nunca esto de mostrar, Pero de verdad! BASTA! Estoy harta que me pregunten hace años por lo mismo.

No me fumo más la carcajadita de si yo dí el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20años y no fue NADA PARA MIN

Una mistad se termina x tener propósitos… — PAULA (@paulitachaves) March 5, 2026

En las últimas horas Zaira regresó de un viaje por París y habló sobre el tema en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza: “Estuve de viaje, trabajando un montón, muy feliz y disfrutando de unos días en París, no me detuve en repercusiones”.

Luego hizo referencia a los posteos hecho por Paula mostrando los chat: “Siempre que hablé del tema fue porque ustedes me preguntaron. Yo tengo muy buena onda, la aprecio mucho. No voy a hablar del tema, ni bueno ni malo. Sí aclarar que siempre que hablo es con cariño, y ustedes son los que me preguntan”.

A su vez, sumó: “Me preguntan por mi hermana, por mis ex parejas… yo no salgo en notas a hablar de nadie. Me están preguntando de cosas que no me interesan hablar”.

Zaira es súper respetuosa y cariñosa siempre que le preguntan por Paula Chaves.

Mejor sería que empiece a ignorarla, así no se brota cada vez que la nombran…#LAM — . (@MirandaV14Ok) March 11, 2026

“No voy a hablar más del tema. Hay que respetar que pidió que no se hable más de ella. No solo tengo que ser yo, también ustedes”, sumó.

En su relato intentó ponerle punto final al tema: “El tema no da para más. Para mí siempre estuvo todo bien. Me parece que se habló de más”.