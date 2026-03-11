Qué ex MasterChef Celebrity tendrá su programa en Telefe

El participante supo lucirse en las cocinas más famosas del país y saldrá al aire con su nuevo programa con temática mundialista.

Tras su paso por MasterChef Celebrity , el conductor se prepara para desembarcar en un nuevo programa que lo pondrá una vez más al frente de la programación de Telefe.

Con una fusión de entretenimiento y fútbol, Leandro “Chino” Leunis tendrá un programa especial por el Mundial de Fútbol. Así lo confirmó, en las últimas horas, Ángel de Brito quien confirmó la noticia y reveló que de esta manera el conductor deja el streaming Resumido.

Leunis ya firmó contrato con el canal para continuar al menos lo que dure el Mundial que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del 2026 en Canadá, Estados Unidos y México .

Por el momento, el conductor no se hizo eco de la noticia y esperará la final del reality de cocinas donde participó hasta hace algunos días cuando fue eliminado para apagar mayores detalles del nuevo proyecto.

Final de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity es un éxito en la pantalla de Telefe y la gran final está cada vez más cerca. Solo uno de los 10 participantes que siguen en carrera para alzarse con el título mayor será el ganador y en las redes sociales especulan con quién podría ser.

Maxi López fue señalado como el campeón de esta edición desde el comienzo del reality. Sin embargo, según trascendió, no sería el ganador. Dos conocidos influencers pelearían el titulo más importante del certamen de cocinas.

Así lo filtraron en Intrusos (América) donde la panelista Paula Varela deslizó que la producción grabó dos finales y que el día de la emisión de la final saldrá al aire la decisión del jurado. Ahora bien, quiénes son los dos finalistas.

Varela se la jugó y aseguró que el ganador de la edición actual estará entre Sofia “La Reini” Gonet y el influencer Ian Lucas.