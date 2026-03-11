Vincularon a Santiago del Moro con Carmiña y el conductor aclaró qué relación tienen

El conductor del programa Gran Hermano tuvo que salir a aclarar su relación con la paraguaya luego de los dichos de la jugadora sobre la relación que mantienen.

Carmiña Masi despertó una ola de rumores afuera de la casa de Gran Hermano que el propio Santiago Del Moro tuvo que salir a aclarar para que no se haga una historia mayor. Todo inició por una conversación en el interior de la casa que involucró al conductor del programa.

Denielik y Carmiña dialogaban en una charla amena y natural como ocurre habitualmente en el certamen. Sin embargo, dos frases despertaron polémica: Hoy Santiago dijo ‘Te amo Paraguay’. A vos te lo dijo”, dijo Danelik mientras que la paraguaya respondió generando una ola de repercusiones: “Sí, pero yo creo que lo dice porque tengo una amistad con él”.

Ante esta situación, la periodista Marina Calabró durante el programa Lape Club Social, contó detalles de cómo se conocen: “Carmiña es una periodista de espectáculos del Paraguay que yo recuerdo porque cuando hacíamos Infama con Del Moro la convocábamos muchas veces”.

“Nos tocó todo el tema de las joyas de Moria en Paraguay. Entonces era como la corresponsal”, contó y agregó sobre el parecer de Del Moro sobre la periodista: “Siempre le gustó su laburo a Santiago, porque es picante, porque va al frente, porque siempre tiene como una opinión disruptiva”, agregó.

Ante esta situación, el conductor detalló: “Estaba repasando unas cosas que pasaron anoche y Carmiña, la paraguaya, dijo que yo la llamé para el programa, y eso no es así”, y agregó: “Seguro que lo usa como estrategia, pero no quiero que le juegue en contra”.

Por otra parte reveló que él no la llamó para el programa y que ocurrió lo contrario: “Ella me escribió a mí en diciembre para preguntarme por Gran Hermano y yo le dije: ‘Te paso para casting’”,

“Nunca llamé a nadie para que esté en Gran Hermano. No es mi trabajo”, destacó y afirmó: “La conozco de Infama, donde fue dos o tres veces, pero hace como quince años”