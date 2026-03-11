Paulo Londra se convirtió nuevamente en papá: nació Justina, su tercera hija

El cantante cordobés Paulo Londra y su pareja Martina Quetglas celebraron el nacimiento de Justina , la primera hija que tienen juntos y la tercera del artista. La bebé llegó al mundo el 9 de marzo de 2026 y la noticia fue anunciada por la pareja a través de sus redes sociales, donde compartieron las primeras imágenes del emotivo momento.

La primera en confirmar el nacimiento fue Quetglas, quien publicó una foto en blanco y negro desde la sala de partos. En la imagen se la ve recostada en la camilla con la recién nacida en brazos, mientras Londra se inclina sobre ambas en una escena íntima y cargada de emoción.

La publicación fue acompañada únicamente por la fecha “9 de marzo de 2026” y un corazón rosa, un gesto simple que reflejó la felicidad por la llegada de la criatura.

Minutos después, el propio artista compartió otra postal que rápidamente se viralizó entre sus seguidores. En la imagen, Londra aparece sentado, con el torso desnudo, sosteniendo a Justina y mirándola con una sonrisa, una escena que generó miles de reacciones y mensajes de felicitaciones.

Junto a la foto, el cantante escribió un mensaje dedicado a su pareja y al equipo médico que participó del nacimiento: “Gracias a mi leona, te la bancaste toda y trajiste a la leona Justina a la manada. Gracias a todos los médicos, doctores y enfermeros de la Reyna Fabiola por ayudar en el proceso y que sea bello”, expresó.

paulo londra papa por tercera vez 2

Las publicaciones se llenaron rápidamente de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos de parte de fans, colegas y amigos del artista. De esta manera, la llegada de Justina marca un nuevo capítulo en la vida personal de Paulo Londra, quien suma una nueva integrante a su familia.

Un emotivo baby shower

Semanas antes del nacimiento, la pareja ya había compartido con sus seguidores algunos momentos de la dulce espera por la llegada de Justina. El 4 de enero, Londra y Quetglas publicaron imágenes del baby shower realizado en su casa, una reunión íntima que reunió a amigos cercanos y familiares.

En las fotos se pudo ver a Martina con su pancita decorada con pequeños brillantes plateados formando un diseño artístico. Vestida con bikini bordó y falda negra, posó frente a un cartel con la frase “Te esperamos, Justi”, reflejando la ilusión por la llegada de la bebé.

Las imágenes también mostraron a la pareja abrazada junto a la pileta de su casa, en un ambiente distendido y veraniego. En uno de los momentos más celebrados de la celebración, una lluvia de confeti rosa confirmó el sexo del bebé, mientras la palabra “Justi” aparecía sobreimpresa en las imágenes.

paulo londra baby shower

La celebración incluyó además una mesa dulce decorada con flores, globos en tonos pastel y una torta rosa, en una ambientación cálida y familiar. Amigos cercanos y personas del entorno de Martina participaron de la reunión, llevando regalos y detalles para la bebé.

Durante el embarazo, Martina Quetglas optó por compartir el proceso con naturalidad en redes sociales, mostrando momentos cotidianos y preparativos para la llegada de su hija. Con el nacimiento de Justina, la pareja cerró esa etapa con una escena cargada de emoción y ternura que fue celebrada por miles de seguidores del cantante cordobés.