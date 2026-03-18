Espectáculos La Mañana Oriana El mal momento de Oriana Junco: pagó un alquiler de 2 millones y no tenía nada

Oriana Junco atraviesa un momento difícil luego de caer en una estafa en la cual perdió una suma millonaria al intentar firmar un acuerdo para alquilar un departamento. Según reconoció, le mostraron un departamento a través de imágenes que no coincidía con el estado en el que realmente se encontraba el lugar.

La mediática contó detalles de lo sucedido en diálogo con Ángel De Brito durante el programa Ángel Responde que se emite por el streaming Bondi Live. “Me estafaron con el departamento, me prometieron uno y no era”, contó Oriana y sumó: “Yo lo alquilé desde afuera, como hacés ahora, que alquilás todo, ni sabés quién es el dueño, no firmás contrato, no firmás nada. Cuando llegué, no estaba. Me habló una persona que hace de intermediario. Paré en lo de una amiga, me quedé como una semana”.

Oriana Junco Departamento Luego en su relato, sumó cómo continuó la estafa: “A la semana me dice: ‘Mirá, no está el que vos elegiste, pero te conseguimos otro’. Me mandan un video y veo tres ambientes lindos, una buena cocina, lavadero, esto, lo otro. Digo: ‘Bueno, bárbaro’. Cuando llego, me encuentro en un barco con esta persona, firmo el contrato y subo a ver el departamento. El departamento no tenía nada, tenía lo que vos viste, lo que te mandé”, contó Junco a lo que De Brito sumó: “Liquidadito”.