El día después del escándalo: María Fernanda Callejón respondió a las acusaciones de Cinthia Fernández

Luego de la pelea que casi se va a las manos, la panelista salió a defenderse de los dichos de la ex de Matías Defederico.

La discusión de las panelistas Cinthia Fernández con María Fernanda Callejón en el vivo del martes del programa de La Mañana con Moria se convirtió en uno de los temas del día. La novia de Roberto Castillo acusó a su compañera de “querer pegarle” en maquillaje y “amanazar con hablar de sus hijas”, y, en ese contexto, ahora Callejón respondió sin filtro a las fuertes acusaciones.

“Primero que nada quiero decir que para mí me hiciste un gran favor en ir al corte en lo personal, y creo que también a la gente”, reconoció a Federico Seeber, el reemplazante temporal en la conducción del programa de Moria Casán, ante la ausencia también de Cinthia, que participa sólo dos veces por semana en el ciclo de El Trece.

En tono calmo, conteniendo sus expresiones corporales y gestos de cierta angustia, Callejón siguió: “Yo no estoy acostumbrada a vivir en este tipo de climas, en ningún ámbito laboral, por más que haya una campaña de difamación hace tres años y medio, y se diga lo contrario, no es así”.

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Cuando Gustavo Méndez intentó saber quiénes la difaman, ella eludió las precisiones al afirmar “que digan lo que quieran” y luego reconocer que para ella “fue absolutamente avergonzante”. “Este es un equipo maravilloso. Y la verdad que todo tiene un límite para mí. El límite se vio ayer. Cuando alguien te agrede uno no es la mejor versión todos los días, las 24 horas del día. Agradezco que hayamos ido al corte porque a mí me avergüenza”, resaltó sobre sus compañeros de La Mañana con Moria.

El escandaloso momento en el programa de Moria Casán

“Todo lo que se dijo en la pantalla, lo agradezco. Lo agradece este programa. Agradezco todas las calumnias e injurias que han tenido cada uno de ustedes hacia mi parte. Les mando un beso gigante”, continuó María Fernanda Callejón en elíptica referencia a sus detractores de otros programas.

Sin mencionarla de forma directa, al final la panelista aludió a su par, Cinthia Fernández: “Y lo que sostiene también mi compañera, que para mí es totalmente falaz”. Como Nazarena Di Serio blanqueó que se quedó “con las ganas de saber qué era lo falaz”, Callejón sonrió a cámara en silencio.

Embed - CALLEJÓN SE HARTÓ DE CINTHIA Y EXPLOTARON A LOS GRITOS EN VIVO: TUVIERON QUE MANDAR EL CORTE

“Va a estar todo bien. Soy una persona que pone paz. Más allá de que soy tana y voy a cumplir 60 años en junio. Ya ni siquiera pido que me respete como profesional... Sino como mujer. Simplemente se lo he pedido en forma personal. Quiero vivir en un clima armónico con vínculo sano. Ojalá que se pueda”, cerró María Fernanda Callejón.

En el día de ayer se vivió un verdadero escándalo en el programa de Moria Casán. El conflicto se desató durante una entrevista a Roberto Castillo, pareja de Cinthia, cuando el tema central era la causa judicial que enfrenta el abogado con su expareja, Daniela Vera Fontana. Pese a que rige una cautelar que prohíbe hablar del caso en detalle, la charla se fue enrareciendo a medida que avanzaba, con Cinthia pidiéndole a Castillo que mostrara el acuerdo firmado para clarificar la situación. Los ánimos se caldearon y los gritos de ambas hicieron que Federico Seeber —al frente del programa en reemplazo de Moria— decidiera ir a un corte, donde la situación casi se desbordó.

Sin embargo, la tensión no terminó con la pausa publicitaria. En Intrusos, Adrián Pallares presentó un audio en el que Cinthia relató lo sucedido fuera del aire: “Yo no, ella me quiso pegar. Yo no. Perdón, estoy recaliente. Ella sí, ella sí me quiso pegar. Yo en un momento empecé a grabarla, pues ya es un montón. Viste, la pasada por arriba Amalia (Diaz Guiñazú)”.