Escándalo en El Trece: dos panelistas casi se van a las manos y cortaron el vivo

Gritos, acusaciones y un cruce inesperado en el programa de Moria Casán. La situación se desbordó y el conductor tuvo que intervenir.

No es la primera vez que Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón tienen un enfrentamiento al aire del programa de Moria Casán. La relación entre las panelistas del ciclo de El Trece es pésima y lo dejan en claro en cada intervención o cruce que tienen al aire.

Este martes no fue la excepción y Federico Seeber tuvo que rápidamente intervenir y mandar a un corte. Sin Moria Casán al frente de su programa, Fernández y Callejón se olvidaron del vivo y se dijeron de todo a tal punto que casi se van a las manos.

Todo comenzó cuando en un móvil con el abogado Roberto Castillo , novio de Cinthia Fernández, la modelo defendió a su pareja en medio de la guerra que mantiene con su ex por la cuota de alimentos.

“Es mi familia, vos no te metas que bien que amenazaste la semana pasada a mis hijas. Después me voy a ocupar de vos”, lanzó furiosa Fernández advirtiendo a la panelista que había despachado contra ella y su familia.

Lejos de dejarla pasar, Callejón se paró de la silla y gritó: “No, de vos me voy a ocupar ahora. No me decís más que digo estupideces. Baja un cambio conmigo. Dejá de inventar, chihuahua desubicado”.

Los gritos tomaron protagonismo y fue en ese momento que Seeber tuvo que rapidamente mandar a un corte porque el programa se estaba yendo de las manos.

Embed - GRITOS, DISCUSIONES Y ADVERTENCIAS: fuerte cruce entre Fernanda Callejón y Cinthia Fernández

Tras el programa, Pampito dio más información sobre lo ocurrido tras la pausa. En Puro Show (El trece), el conductor del ciclo reveló que casi se van a las piñas ya que el cruce continuo fuera de aire. “Los compañeros tuvieron que separarlas”, aseguró.

¿Habrá sanción para las panelistas?