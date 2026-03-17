Escándalo en El Trece: dos panelistas casi se van a las manos y cortaron el vivo
Gritos, acusaciones y un cruce inesperado en el programa de Moria Casán. La situación se desbordó y el conductor tuvo que intervenir.
No es la primera vez que Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón tienen un enfrentamiento al aire del programa de Moria Casán. La relación entre las panelistas del ciclo de El Trece es pésima y lo dejan en claro en cada intervención o cruce que tienen al aire.
Este martes no fue la excepción y Federico Seeber tuvo que rápidamente intervenir y mandar a un corte. Sin Moria Casán al frente de su programa, Fernández y Callejón se olvidaron del vivo y se dijeron de todo a tal punto que casi se van a las manos.
Todo comenzó cuando en un móvil con el abogado Roberto Castillo, novio de Cinthia Fernández, la modelo defendió a su pareja en medio de la guerra que mantiene con su ex por la cuota de alimentos.
“Es mi familia, vos no te metas que bien que amenazaste la semana pasada a mis hijas. Después me voy a ocupar de vos”, lanzó furiosa Fernández advirtiendo a la panelista que había despachado contra ella y su familia.
Lejos de dejarla pasar, Callejón se paró de la silla y gritó: “No, de vos me voy a ocupar ahora. No me decís más que digo estupideces. Baja un cambio conmigo. Dejá de inventar, chihuahua desubicado”.
Los gritos tomaron protagonismo y fue en ese momento que Seeber tuvo que rapidamente mandar a un corte porque el programa se estaba yendo de las manos.
Tras el programa, Pampito dio más información sobre lo ocurrido tras la pausa. En Puro Show (El trece), el conductor del ciclo reveló que casi se van a las piñas ya que el cruce continuo fuera de aire. “Los compañeros tuvieron que separarlas”, aseguró.
¿Habrá sanción para las panelistas?
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