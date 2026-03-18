Luciana Salazar rompió el silencio y apuntó contra Yanina Latorre

En X, se llevó a cabo un llamativo intercambio de posteos entre la conductora y la modelo.

Luciana Salazar continúa con su batalla de cada día por la cuota alimentaria de su hija Matilda . La semana pasada, un fallo de la Corte generó confusión y algunos interpretaron que Martin Redrado había ganado el pleito judicial, algo que la modelo se ocupó de salir a desmentir.

A raíz de esa catarata de mensajes que fue publicando en sus redes sociales, Yanina Latorre volvió a dejar en claro que en esta guerra, está del lado del economista. Fiel a su estilo, escribió: "Me tiene los huev... al plato". Obviamente el posteo provocó una reacción inmediata de la modelo: "¡Hostigadora de menores! ¿Cuántas denuncias ya tenés? Tenes el repudio de toda una sociedad. De esa no salís".

Luciana está convencida de que Martin Redrado tiene el dinero, el poder y los contactos suficientes para torcer la opinión de los medios de comunicación. Tal es así que ha denunciado públicamente la supuesta censura de la cual se siente víctima. Pero la conductora de SQP nunca tomó en serio esa hipótesis y dejó en claro que desde su punto de vista, Salazar estaba obsesionada con el economista, algo que a la modelo la indigna.

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Haciéndose eco del comentario de un seguidor, Luli expuso que para ella, el karma existe y es implacable. "El que vive pisando gente, tarde o temprano se tropieza solo. La vida no falla: todo vuelve… y cuando vuelve, se usa en tu contra".

Escándalo en las redes por un video de Luciana Salazar

Luciana Salazar quedó envuelta en un escándalo tras compartir un video en sus redes sociales donde infringe las normas de tránsito. La rubia eligió compartir con sus seguidores un clip en el que se muestra conduciendo y grabándose al mismo tiempo.

El video rápidamente se viralizó y generó el enojo y repudio de la escena por parte de los usuarios. Entre los cientos de comentarios que recibió exigen que se le retire la licencia de conducir ya que no es un buen ejemplo que una figura mediática y tan expuesta de ese tipo de mensajes.

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La modelo maneja su vehículo y mira en reiteradas ocasiones a la cámara del celular que lleva con su mano izquierda mientras la derecha está en el volante. La situación no pasó desapercibida y volvió a poner en discusión el uso del celular mientras se conduce y el respeto por las normas de tránsito. “Vamos a ver si a esta le sacan el registro, justicia corrupta”, “no sabe que no se usa el cel manejando? Multa.”, “Puso en riesgo a otros para hacer un video, de qué?”, “el cinturón así no sirve está mal puesto”, fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo.

Además, luego de poner en venta su ropa y generar polémica por los costos, Luciana Salazar fue vista con el exlegislador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, en un restaurante porteño. El encuentro entre la modelo y el libertario rápidamente se viralizó y la rubia tuvo que salir a aclarar cuál es el vínculo que los une.

“Todo esto fue el miércoles. Lo vi por primera vez en un restaurante en el que había mucha gente conocida. Él se acercó a saludar muy adecuadamente, se presentó, se sentó un rato a charlar. Yo estaba con una amiga y nos matamos de risa”, dijo la vedette en diálogo con Todo Noticias.