Escándalo en las redes por un video de Luciana Salazar

Luciana Salazar quedó envuelta en un escándalo tras compartir un video en sus redes sociales donde infringe las normas de tránsito. La rubia eligió compartir con sus seguidores un clip en el que se muestra conduciendo y grabándose al mismo tiempo.

El video rápidamente se viralizó y generó el enojo y repudio de la escena por parte de los usuarios. Entre los cientos de comentarios que recibió exigen que se le retire la licencia de conducir ya que no es un buen ejemplo que una figura mediática y tan expuesta de ese tipo de mensajes.

La modelo maneja su vehículo y mira en reiteradas ocasiones a la cámara del celular que lleva con su mano izquierda mientras la derecha está en el volante. La situación no pasó desapercibida y volvió a poner en discusión el uso del celular mientras se conduce y el respeto por las normas de tránsito.

“Vamos a ver si a esta le sacan el registro, justicia corrupta”, “no sabe que no se usa el cel manejando? Multa.”, “Puso en riesgo a otros para hacer un video, de qué?”, “el cinturón así no sirve está mal puesto”, fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo.

Luciana Salazar y Ramiro Marra, juntos

Luego de poner en venta su ropa y generar polémica por los costos, Luciana Salazar fue vista con el exlegislador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, en un restaurante porteño. El encuentro entre la modelo y el libertario rápidamente se viralizó y la rubia tuvo que salir a aclarar cuál es el vínculo que los une.

“Todo esto fue el miércoles. Lo vi por primera vez en un restaurante en el que había mucha gente conocida. Él se acercó a saludar muy adecuadamente, se presentó, se sentó un rato a charlar. Yo estaba con una amiga y nos matamos de risa”, dijo la vedette en diálogo con Todo Noticias.

La rubia no dudó en aclarar que el encuentro se dio de forma casual y que no estaba organizado ni nada por el estilo y que se divirtió mucho con el ida y vuelta con el ex legislador. “Me contó varias anécdotas porque me conocía desde la adolescencia, cuando éramos chicos. Él iba a un colegio de hombres y yo a uno de mujeres de la zona de Belgrano, y me recordó anécdotas muy divertidas que yo ni me acordaba”, contó Salazar.

Luciana Salazar y Ramiro Marra

La política no fue un tema que faltó en la charla e incluso Marra le contó que había compartido nota con Martín Redrado, expareja de Luciana. “Fue muy divertido, me hizo la noche porque me trajo recuerdos lindos de esas épocas. Fue eso. Después él me empezó a seguir (en redes) y yo lo empecé a seguir educadamente”, deslizó.

Aunque aclaró que no hay relación amorosa ya que solo se vieron esa noche y decidió poner punto final a los rumores, no cerró la puerta a la posibilidad de conocerlo. “Obviamente, 100% para arriba porque conocemos a un montón de gente en común”, dijo Luli cuando le preguntaron si le subía o no el pulgar a Marta.

“Fue algo muy espontáneo. Se acercó amorosamente a saludar y nos quedamos charlando, hablamos de todo, hasta de política. Me habló de un lugar al que solíamos ir todos, que era como un emblema, y le decíamos “El kiosco de Alejo” y para mi fue como recordar una etapa de mi vida hermosa”, cerró.