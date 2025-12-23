Espectáculos La Mañana Luciana Salazar Lo fulminó: Luli Salazar mostró los mails románticos que Redrado le mandó estando en pareja

La modelo mostró una serie de pruebas en sus redes sociales luego de la audiencia que tuvo con su expareja por la cuota alimentaria de su hija Matilda.







Este lunes Luciana Salazar y Martín Redrado fueron protagonistas de una audiencia por la cuota alimentaria de Matilda (8 años) fruto de la relación que tuvieron ambos. Luego de una jornada sin acuerdos y donde las diferencias florecieron, Luciana explotó de furia e hizo fuertes declaraciones en diálogo con la prensa: “Fue una pérdida de tiempo total”.

“Dios quiera que el juez se expida antes de la feria judicial. Estoy totalmente desilusionada”, contó la modelo sobre el deseo que tiene previo a la feria que durará hasta el 31 de enero. En su relato también apuntó a que el conflicto no se debe a un problema económico del ex director del Banco Central: “Esto no es una cuestión de plata. Es multimillonario. Ustedes no dimensionan el patrimonio de Redrado. Fui ocho años su mujer, sé los gastos que maneja”, reveló en el programa Las Mañanas con Andino.

Sumado a esta hipótesis, alegó que no cumplir con las normas, según refiere la modelo, corresponde a un trasfondo emocional: “Lo que más me enoja es que no piensa ni siquiera en la mujer que tiene al lado. Es una falta de respeto total seguir en algo con una ex. No respeta nada. Ojalá ella le diga que tiene que ponerle un fin a todo esto”.