La chicana de Marcelo Tinelli al enterarse de que Santiago del Moro conducirá el "Bailando con las Estrellas".

Este martes se dio a conocer que Santiago del Moro , conductor estrella de Telefe , está preparando un nuevo ciclo para debutar en el canal de las pelotas en 2027 y que despertó polémica debido a que se trata de Bailando con las Estrellas , la versión inglesa del certamen, y Marcelo Tinelli recurrió a la ironía para referirse a su colega.

Un movilero de SQP encontró al histórico conductor del Bailando por un Sueño en la presentación de la tercera temporada de LOL Argentina y le preguntó si estaría dispuesto a volver con el reality para competirle a Del Moro.

“Nosotros estamos preparando un Bailando también para la tele. Así que cuando vi que lo estaba preparando en Telefe con otro formato… Nosotros estamos preparando un Bailando ya hace un tiempo, hasta tenemos visto el estudio, todo”, reveló Marcelo Tinelli , que este año vio frustrado su regreso a la TV para festejar los 20 años de su ciclo.

“Para mí el Bailando es un formato multiplataforma, no solamente para la tele, para mí es un mundo digital, es un mundo de streaming. Si lo hace bien, para mí es un formato espectacular. Más allá de que después lo concretemos o no, hay un trabajo de preproducción hecho hace más o menos dos meses, así que habrá dos certámenes de baile”, advirtió el reconocido conductor.

“¿Y qué te parece esto de que agarren la idea de un formato que hiciste tanto tiempo y se haga en otro canal?”, quiso saber el cronista. “Si les gusta la idea, me parece bueno. Me gusta ser inspirador de situaciones”, dijo Marcelo, que recordó cuando Susana Giménez le dijo a él que tenía un programa igual al de ella y rebautizó su productora de ese entonces como “Ideas de Su”.

Sin embargo, la confesión de Marcelo llegó cuando le preguntaron si aceptaría ponerse al frente del Bailando con las Estrellas en lugar de su versión, más mediática. “Sí, me encantaría, por supuesto. Pero entiendo que Santiago es una persona muy cercana hoy a Telefe. Me parece perfecto. Es el conductor más importante que tiene el canal hoy. Está muy bueno que lo conduzca él”, cerró Tinelli.

Confirmaron el formato internacional que hará Santiago del Moro en Telefe

El conductor Santiago del Moro encabezará un nuevo proyecto en la pantalla de Telefe en 2027. Después de Gran Hermano, el presentador se pondrá al frente de Dancing with the Stars, cuyo nombre en español es “Bailando con las estrellas”. El también conductor de la 100 será el encargado de conducir la adaptación del certamen internacional. La propuesta sumará a su recorrido un formato centrado en las coreografías, las actuaciones en vivo y la competencia entre celebridades.

La dinámica de Dancing with the Stars reúne a figuras del espectáculo con bailarines profesionales. Cada pareja prepara distintas coreografías y se enfrenta a las devoluciones de un jurado, mientras el público también participa en la competencia. El atractivo del programa pasa por acompañar la evolución de los famosos sobre la pista: los ensayos, los desafíos de cada ritmo y las presentaciones forman parte del recorrido hasta la definición.

Para Del Moro, el proyecto significará una nueva etapa dentro de los grandes formatos de entretenimiento de Telefe. Después de conducir MasterChef Celebrity y Gran Hermano, sumará una competencia en la que el baile será el protagonista. Por el momento, no hay detalles confirmados sobre la fecha de estreno, los participantes ni la composición del jurado. Esas definiciones serán claves para conocer cómo será la versión local del programa.