Confirmaron el formato internacional que hará Santiago del Moro en Telefe luego de Gran Hermano.

El conductor Santiago del Moro encabezará un nuevo proyecto en la pantalla de Telefe en 2027. Después de Gran Hermano, el presentador se pondrá al frente de Dancing with the Stars , cuyo nombre en español es “Bailando con las estrellas”.

Del Moro será el encargado de conducir la adaptación del certamen internacional. La propuesta sumará a su recorrido un formato centrado en las coreografías, las actuaciones en vivo y la competencia entre celebridades.

La dinámica de Dancing with the Stars reúne a figuras del espectáculo con bailarines profesionales. Cada pareja prepara distintas coreografías y se enfrenta a las devoluciones de un jurado, mientras el público también participa en la competencia. El atractivo del programa pasa por acompañar la evolución de los famosos sobre la pista: los ensayos, los desafíos de cada ritmo y las presentaciones forman parte del recorrido hasta la definición.

Para Del Moro, el proyecto significará una nueva etapa dentro de los grandes formatos de entretenimiento de Telefe. Después de conducir MasterChef Celebrity y Gran Hermano, sumará una competencia en la que el baile será el protagonista. Por el momento, no hay detalles confirmados sobre la fecha de estreno, los participantes ni la composición del jurado. Esas definiciones serán claves para conocer cómo será la versión local del programa.

El cambio de look de Santiago del Moro

Santiago del Moro se alejará unos días de la televisión y tras la final de Gran Hermano: Generación Dorada emprenderá un viaje de descanso junto a su familia. Para sellar la finalización de una etapa del ciclo más visto de la televisión, el conductor eligió renovar su look y sorprender a sus millones de seguidores con una foto casual mostrando un nuevo estilo.

"Rapado a full, se vienen vacaciones", escribió Del Moro junto a la fotografía en la que dejaba atrás su peinado reconocido para mostrar una nueva imagen. Con la final del reality ya realizada, el conductor tomó una pausa en su agenda televisiva, aunque mantiene sus actividades en radio.

Tras sus vacaciones se reincorporará a la pantalla de Telefe aunque con proyectos a definir. Aunque por el momento no hay nada oficial, uno de los nombres que circuló fue Got Talent Argentina, certamen que Telefe emitió en 2023 con Lizy Tagliani en la conducción. Sin embargo, Del Moro tiene contrato con el canal hasta el 2028 por lo que en 2027 será el conductor de Gran Hermano 5 tal como lo anunció en la cena final de la Generación Dorada.