Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera que sufrió una descompensación en el avión: "Tuvo un bloqueo cardíaco severo".

Durante el vuelo que lo trasladaba a Roma , el reconocido periodista de TN, Nelson Castro , asistió a una pasajera que sufrió una grave emergencia cardíaca. La mujer presentó un bloqueo severo y estuvo al borde de un paro

Nelson Castro viajaba a Italia para integrar la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV a bordo del avión durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú . En medio del trayecto, durante una escala en Río de Janeiro, una situación inesperada obligó a cambiar los planes del viaje. “La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, describió la gravedad del episodio.

La pasajera tenía un cuadro crítico y registraba una presión arterial de apenas 60/30. Ante esa situación, el periodista puso en práctica sus conocimientos médicos y logró estabilizarla hasta que pudiera recibir atención especializada. “La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”, detalló.

Finalmente, la mujer fue trasladada a un centro de salud para continuar con la atención médica. Después de lo ocurrido, el periodista compartió una frase que reflejó su experiencia durante el viaje: “¡Viaje con trabajo médico a bordo, vamos!”.

La impactante revelación de Nelson Castro acerca del doping positivo de Diego Maradona en 1994

El periodista, y también médico, Nelson Castro, hizo una revelación que llamó la atención de muchos. La misma esta relacionada a uno de los hechos más conocidos de la historia mundialista de la Selección Argentina: el doping positivo de Diego Armando Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994. El conductor confesó, durante un pase con Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, que supo del doping positivo del recordado ídolo de la Selección antes de que la noticia se hiciera pública, gracias a un contacto personal dentro del laboratorio de la FIFA.

Castro reveló que el segundo jefe del departamento de bioquímica del torneo, con sede en Los Ángeles, había sido su compañero durante su residencia médica en Cleveland. Esa relación profesional fue el canal por el que llegó la información: “Entonces me llama y me dice ‘mirá Nelson, dio positivo Maradona’. Cuando se produce el hecho, yo tenía la información y tenía la información detallada de la sustancia que había consumido”, afirmó el comunicador en Radio Rivadavia.

El Diez había concurrido al control junto con Sergio Vázquez y la duda sobrevolaba sobre quién había dado positivo antes de la confirmación. Castro sostuvo que tuvo gente en contra, dado que él tenía la certeza de que el implicado era el de Villa Fiorito. “Pasé a ser el enemigo, porque yo me acuerdo de haber tenido discusiones: ‘Mirá, Nelson, esto es un armado, la conspiración contra la Argentina’, porque estaba todo eso de Maradona”, sostuvo.