Se terminó la espera: las cinco participantes que ganaron Popstars y ahora integran Chapeaux
Juana, Mía, Magalí, Adolfina y Kala fueron las elegidas para integrar la nueva banda de Popstars. Conocé sus edades y sus historias.
Después de dos meses de desafíos, ensayos y presentaciones en vivo, Popstars tuvo su gran definición en la pantalla de Telefe. El reality musical conducido por Nicolás Vázquez llegó a su última gala con ocho finalistas que buscaban cumplir el sueño de convertirse en integrantes de una nueva banda femenina.
La decisión quedó en manos del jurado, integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, quienes evaluaron a cada participante antes de anunciar el resultado. Finalmente, cinco jóvenes consiguieron su lugar en el grupo que llevará el nombre de Chapeaux.
Quiénes son las cinco ganadoras de Popstars que integran Chapeaux
Las elegidas para formar parte de la nueva banda son Juana Distefano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner. Cada una llegó al programa con una historia diferente y experiencias vinculadas con la música, el espectáculo y las redes sociales.
- Juana Distefano (19 años): además de cantar, tiene una importante presencia en las plataformas digitales. Desde 2015 mantiene un canal de YouTube en el que comparte contenidos de su vida cotidiana y supera los 100.000 suscriptores. Su paso por el reality le permitió mostrar una faceta artística diferente.
- Mía Piñeiro (18 años): es nieta del reconocido violinista Fernando Suárez Paz, quien acompañó a Astor Piazzolla. También tiene interés por la fotografía artística. Durante una de las últimas galas recibió a su familia y sorprendió al jurado por su naturalidad sobre el escenario.
- Magalí Altamirano (19 años): ya tenía experiencia en el mundo artístico antes de ingresar al certamen. Este año se incorporó al elenco del regreso de Soy Luna, la producción de Disney+. Además, fue la primera participante en conseguir un lugar en la casa de Popstars tras interpretar “Vértigo”, de Torres.
- María Adolfina Pérez (19 años): nació en Basavilbaso, Entre Ríos, y llegó a Buenos Aires con la intención de estudiar Periodismo. Sin embargo, su pasión por la música la llevó a probar suerte en el reality. Una de sus actuaciones destacadas fue “Girls Just Want to Have Fun”, de Cyndi Lauper.
- Kala Bidner (21 años): es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría y ya contaba con antecedentes musicales. En 2022 fue elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino antes del amistoso entre la Selección Argentina y Estonia.
Cómo fue la final de Popstars y la elección de las integrantes
La última gala comenzó con las ocho finalistas reunidas en el estudio. Nicolás Vázquez repasó el recorrido del programa, que incluyó 20 episodios y 30 desafíos, mientras las participantes recordaban sus experiencias y el crecimiento personal y artístico que atravesaron.
Luego llegó el momento de los veredictos. Juana fue la primera en recibir la confirmación, seguida por Mía. Después de las despedidas de Oriana Ledesma, Micaela Dobarro y Sofía Helmich, el jurado anunció las incorporaciones de Magalí y Adolfina. Finalmente, Kala recibió la última confirmación y completó la formación. "Chicas, somos Chapeaux", exclamó emocionada al reencontrarse con sus compañeras.
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