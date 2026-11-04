Se terminó la espera: las cinco participantes que ganaron Popstars y ahora integran Chapeaux

Juana, Mía, Magalí, Adolfina y Kala fueron las elegidas para integrar la nueva banda de Popstars. Conocé sus edades y sus historias.

Después de dos meses de desafíos, ensayos y presentaciones en vivo, Popstars tuvo su gran definición en la pantalla de Telefe. El reality musical conducido por Nicolás Vázquez llegó a su última gala con ocho finalistas que buscaban cumplir el sueño de convertirse en integrantes de una nueva banda femenina.

La decisión quedó en manos del jurado , integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García , quienes evaluaron a cada participante antes de anunciar el resultado. Finalmente, cinco jóvenes consiguieron su lugar en el grupo que llevará el nombre de Chapeaux .

Las elegidas para formar parte de la nueva banda son Juana Distefano, Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Kala Bidner. Cada una llegó al programa con una historia diferente y experiencias vinculadas con la música, el espectáculo y las redes sociales.

Juana Distefano (19 años) : además de cantar, tiene una importante presencia en las plataformas digitales . Desde 2015 mantiene un canal de YouTube en el que comparte contenidos de su vida cotidiana y supera los 100.000 suscriptores. Su paso por el reality le permitió mostrar una faceta artística diferente .

: además de cantar, tiene una . Desde 2015 mantiene un canal de YouTube en el que comparte contenidos de su vida cotidiana y supera los 100.000 suscriptores. Su paso por el reality le permitió . Mía Piñeiro (18 años) : es nieta del reconocido violinista Fernando Suárez Paz , quien acompañó a Astor Piazzolla. También tiene interés por la fotografía artística. Durante una de las últimas galas recibió a su familia y sorprendió al jurado por su naturalidad sobre el escenario.

: es , quien acompañó a Astor Piazzolla. También tiene Durante una de las últimas galas recibió a su familia y sobre el escenario. Magalí Altamirano (19 años) : ya tenía experiencia en el mundo artístico antes de ingresar al certamen. Este año se incorporó al elenco del regreso de Soy Luna , la producción de Disney+. Además, fue la primera participante en conseguir un lugar en la casa de Popstars tras interpretar “Vértigo”, de Torres.

: ya tenía antes de ingresar al certamen. Este año , la producción de Disney+. Además, fue la primera participante en conseguir un lugar en la casa de Popstars tras interpretar “Vértigo”, de Torres. María Adolfina Pérez (19 años) : nació en Basavilbaso, Entre Ríos , y llegó a Buenos Aires con la intención de estudiar Periodismo. Sin embargo, su pasión por la música la llevó a probar suerte en el reality . Una de sus actuaciones destacadas fue “Girls Just Want to Have Fun”, de Cyndi Lauper.

: nació en , y llegó a Buenos Aires con la intención de estudiar Periodismo. Sin embargo, . Una de sus actuaciones destacadas fue “Girls Just Want to Have Fun”, de Cyndi Lauper. Kala Bidner (21 años): es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría y ya contaba con antecedentes musicales. En 2022 fue elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino antes del amistoso entre la Selección Argentina y Estonia.

Cómo fue la final de Popstars y la elección de las integrantes

La última gala comenzó con las ocho finalistas reunidas en el estudio. Nicolás Vázquez repasó el recorrido del programa, que incluyó 20 episodios y 30 desafíos, mientras las participantes recordaban sus experiencias y el crecimiento personal y artístico que atravesaron.

Luego llegó el momento de los veredictos. Juana fue la primera en recibir la confirmación, seguida por Mía. Después de las despedidas de Oriana Ledesma, Micaela Dobarro y Sofía Helmich, el jurado anunció las incorporaciones de Magalí y Adolfina. Finalmente, Kala recibió la última confirmación y completó la formación. "Chicas, somos Chapeaux", exclamó emocionada al reencontrarse con sus compañeras.