Terminó Popstars y la nueva banda pop tiene su primer Arena

El reality de Telefe llegó a su fin con 8 puntos de rating en promedio y Chapeaux ya tiene su primer videoclip. Qué valor tienen las entradas.

Popstars 2026 llegó a su fin en Telefe y por decisión del jurado compuesto por Nicki Nicole , Ángela Torres y Charlie García se formó Chapeaux , banda integrada por las cinco ganadoras del certamen: Juana Distefano, Kala Bidner, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Mía Piñeiro.

A los cuatro meses del debut del reality con Nicolás Vázquez a la cabeza, el jurado se reunió a solas con cada una de las 8 finalistas y fue anunciando quiénes seguían y quiénes no en la banda. De esta manera, Oriana Ledesma Castillo , Micaela Dobarro y Sofía Helmich fueron eliminadas aunque llegaron a la gran final de la competencia.

Sobre los últimos minutos del programa, se emitió el primer videoclip oficial de Chapeaux cantando “Me provoca” , tema que ya venían ensayando desde hace semanas y que por primera vez cuenta con las voces oficiales de las ganadoras de Popstars.

La final se mantuvo en los 8,0 y creció a los 11 puntos, liderando la franja, en el momento en que se definió el grupo completo. La banda ya tiene confirmado su debut en vivo para el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena, además de una participación en el show de Martín Cirio el 14 de noviembre en el Estadio Huracán.

Las entradas ya están a la venta y los valores oscilan entre los $50.000 y los $100.000.