Escándalo en APTRA: la Justicia dice que "Polino tenía razón" y designará a un veedor para escrutar las finanzas.

Tras conocerse la denuncia de Marcelo Polino para que APTRA muestre sus números financieros, finalmente la Justicia se expidió dando lugar al pedido del periodista e impuso una serie de medidas a regularizar en la entidad que preside Luis Ventura .

El documento judicial fue leído por Rodrigo Lussich en el programa Intrusos y se puso en contexto con respecto a la presentación de Polino: "Se ordenó una visita de inspección a la sede social a fin de verificar si se cumplió plazos y formalidades previstas en el estatuto social para la convocatoria de asamblea general ordinaria del 30 de julio".

Tras enumerar una serie de puntos específicos, Rodrigo Lussich leyó la conclusión del Inspector General de Justicia donde se indica: "Hacer lugar a la denuncia formulada por Marcelo Polino, declarar irregular e ineficaz la asamblea ordinaria celebrada el 30 de julio, designar departamento de denuncia y fiscalización a cargo de un veedor".

Además se exigió a APTRA: "Controlar la recepción de las solicitudes de reempadronamiento de los socios, verificar que la documentación a tratar en la asamblea se encuentre efectivamente a disposición de los asociados, el veedor deberá asistir a las reuniones de comisión directiva, requerir a la entidad la exhibición de los libros, registros, documentación y realizar informes correspondientes en el marco de estas acusacicones en el desarrollo del proceso".

En tanto, las autoridades de la entidad fueron intimadas a convocar a asamblea dentro del plazo improrrogable de 30 días hábiles y se dejó en claro además que "el incumplimiento total o parcial de lo dispuesto o la obstrucción de la labor de los veedores designados habilitará al organismo a solicitar la intervención administrativa de la entidad".

La Inspección General de Justicia designará en los próximos días un veedor para analizar los puntos requeridos a la Asociación que entrega los Premios Martín Fierro tras la polémica que planteó de manera pública Marcelo Polino y que repercutió también en el plano legal. "Es un documento que complica mucho la entidad", analizó Lussich tras la lectura de la resulosión judicial.

La denuncia de Marcelo Polino

Recordemos que Marcelo Polino habló en Intrusos a principios de septiembre y enfrentó la polémica que rodea a APTRA y aclaró si tiene intenciones de presidir la entidad en lugar de Luis Ventura. "Se dijeron muchas mentiras, dicen que yo estoy pidiendo una auditoría, que yo denuncié no sé qué, eso es mentira. Yo no puedo desconfiar ni dudar de nada de algo que no vi", comenzó explicando el periodista en aquella oportunidad.

En cuanto a su pedido por APTRA que generó tanto revuelo, el periodista manifestó: "Lo único que hice fue hacer un pedido a donde corresponde para ver la documentación antes de la asamblea 15 días antes como dice el estatuto. Eso no ocurrió y lo hice por las vías correspondientes".

"Lo que no cuentan es que cuando yo me presenté ya había una denuncia anónima donde le piden de todo a APTRA. Yo me encargué de aclarar que no tengo nada que ver con eso", argumentó el periodista, quien aclaró que no tiene ninguna intención de postularse a candidato a presidente de la entidad.