Nació la hija de Stephanie Demner y Guido Pella: cómo se llama la beba y la foto que compartieron

La familia de Stephanie Demner y Guido Pella atraviesa uno de los momentos más especiales de su historia. La modelo y el extenista recibieron una nueva integrante en su hogar y compartieron la noticia con sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con mensajes de cariño y felicitaciones. La llegada de la pequeña se produjo este lunes 2 de noviembre y estuvo acompañada por una publicación muy especial en las redes sociales, donde la influencer mostró las primeras imágenes de la bebé.

La encargada de anunciar el nacimiento fue la propia Stephanie , quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir las primeras postales de la recién nacida. En una de las fotografías se observan los pequeños pies de la bebé junto a la pulsera identificatoria del sanatorio donde tuvo lugar el parto.

Junto a las imágenes, la modelo expresó toda su emoción con unas palabras dedicadas a la nueva integrante de la familia: "Se agrandó el corazón. Bienvenida BabyJaz. Te amamos con todo nuestro corazón" . La publicación no tardó en recibir numerosas muestras de afecto por parte de sus seguidores, que acompañaron a la pareja en este nuevo capítulo de su vida familiar.

Así fue el embarazo de Stephanie Demner

Jazmín es la segunda hija de Stephanie Demner y Guido Pella, quienes ya eran padres de Arianna, nacida en 2022. Desde la llegada de su primera hija, ambos compartieron en las redes sociales diferentes momentos de su intimidad familiar y el crecimiento de la pequeña.

La noticia de este segundo embarazo había sido anunciada en mayo. Desde entonces, la influencer fue mostrando distintas etapas de la gestación y compartiendo con su comunidad tanto la ilusión por la llegada de la bebé como algunas de las dificultades físicas que experimentó durante los últimos meses. A través de sus publicaciones, también había adelantado una decisión vinculada al nacimiento: al igual que ocurrió con Arianna, volvería a tener una cesárea para recibir a su segunda hija.

La nueva etapa familiar de Stephanie y Guido

Con Jazmín ya en brazos, la modelo y el extenista comienzan una etapa diferente, ahora convertidos en una familia de cuatro. La llegada de la pequeña representa un nuevo capítulo para la pareja, que durante los últimos meses compartió la expectativa por el nacimiento y la preparación para recibir a la integrante más pequeña del hogar. Entre las primeras fotografías, los mensajes de bienvenida y la emoción por este acontecimiento, Stephanie y Guido celebran la llegada de BabyJaz junto a Arianna, quien ahora tendrá una nueva compañera de aventuras.