El Trece ya tiene reemplazo para Mirtha Legrand: de quién se trata

Adrián Pallares reveló que el canal tiene previsto mantener el programa, pero con otra figura nacional al frente. Qué dirá La Chiqui sobre la decisión.

La continuidad de Mirtha Legrand en la televisión argentina está en duda. Tras recibir el alta médica, La Chiqui no volvió a sus tradicionales programas y, en las últimas horas, trascendió que tampoco lo haría en 2027. Aunque ella tiene la intención de retomar su rutina laboral, las versiones sobre el fin de la era Mirtha en la televisión toma cada día más fuerza.

Pese a que se está organizando para el próximo año un festejo a lo grande cuando cumpla 100 años el 23 de febrero, lo cierto es que su regreso a la pantalla genera mucha expectativa.

Fue Adrián Pallares (América TV) quien anticipó una noticia bomba para la televisión argentina. "La idea es que la noche de los sábados siga con una versión bastante similar a la que estamos viendo ahora, pero sin Mirtha Legrand", reveló el periodista quien, al mismo tiempo, descartó la continuidad de Juana Viale al aire del programa.

"El año que viene, las noches del sábado serían conducidas, en un formato similar a este, por Moria Casán", lanzó Pallares y agregó que "Moria le gusta mucho al canal. Me dijeron que Adrián Suar la quiere a Moria para hacer radio, televisión, lo que haya".

El cumpleaños 100 de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand se recupera favorablemente luego de su internación y la cuenta regresiva para celebrar la llegada de sus 100 años comenzó. La diva festejará su centenario el próximo 23 de febrero y aunque aun no se confirmó si habrá o no festejo oficial, surgen rumores sobre los primeros regalos que recibiría.

Se trata de una pieza que estaría preparando el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols quien realizó trabajos para presidentes, papas y reyes. “Lo que tengo es una información: Juan Carlos Pallarols, quien ha hecho para presidentes, para papas, para reyes, etcétera, estaría preparando una rosa, por Rosa María, de oro y plata, que mediría 30 centímetros”, detalló Gustavo Méndez al aire de La mañana con Moria.

Otro dato que llamó la atención es que el nieto de Mirtha, Nacho Viale, estaría siguiendo de cerca el diseño de esta exclusiva rosa de oro y plata. Según contaron en el programa, el trabajo ya estaría en marcha y se estaría realizando con bastante anticipación para que todo esté listo para el gran festejo. “Se lo está haciendo con tiempo. Nacho Viale está siguiendo de cerca el diseño de esta rosa de oro y plata”, sumó el periodista.