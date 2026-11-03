Conocé las fechas de Luna creciente, menguante y llena del calendario lunar en noviembre, para elegir cuándo cortarte el cabello según el resultado que buscas.

Calendario lunar para cortarse el pelo en noviembre 2026: no elijas cualquier fecha porque hay una que te conviene

Cortarse el pelo no siempre responde a una cuestión de estética o a la necesidad de renovar el look . Para muchas personas, elegir el momento indicado también implica consultar el calendario lunar y tener en cuenta las creencias populares sobre la influencia de la Luna en el crecimiento y la apariencia del cabello.

Durante noviembre de 2026, el ciclo lunar atravesará distintas etapas que, según esta tradición, pueden orientar la elección de los mejores días para pasar por la peluquería. Ya sea para conseguir una melena más larga , conservar un corte durante varias semanas o darle mayor volumen , cada fase tiene una recomendación particular.

Aunque no existen evidencias científicas que demuestren que las fases lunares modifican el crecimiento capilar, estas prácticas continúan siendo populares entre quienes organizan sus rutinas de belleza.

Qué días de noviembre 2026 conviene cortarse el pelo según la Luna

De acuerdo con las creencias vinculadas al calendario lunar, cada etapa del ciclo se relaciona con un objetivo diferente:

Luna creciente : es la fase recomendada para quienes desean que el cabello crezca más rápido después de un corte. Se considera un período favorable para recuperar el largo.

: es la fase recomendada para quienes desean después de un corte. Se considera un período favorable para recuperar el largo. Luna menguante : se asocia con un crecimiento más lento , por lo que suele elegirse para mantener la forma y definición del peinado durante más tiempo.

: se asocia con un , por lo que suele elegirse para mantener la forma y definición del peinado durante más tiempo. Luna llena : tradicionalmente se vincula con la abundancia, la fortaleza y el volumen . Por eso, es una de las fechas preferidas para quienes buscan una melena con mayor cuerpo.

: tradicionalmente se vincula con la . Por eso, es una de las fechas preferidas para quienes buscan una melena con mayor cuerpo. Luna nueva: algunas creencias aconsejan evitar los cambios importantes durante esta etapa y esperar al comienzo del período creciente.

Calendario lunar de noviembre 2026: todas las fechas

Para organizar los próximos turnos en la peluquería, es importante conocer cómo se distribuirán las fases lunares durante el mes. Este es el calendario previsto para noviembre:

Del 1 al 8 de noviembre: Luna menguante.

9 de noviembre: Luna nueva.

Del 10 al 23 de noviembre: Luna creciente.

17 de noviembre: cuarto creciente.

24 de noviembre: Luna llena.

Del 25 al 30 de noviembre: Luna menguante.

Estas fechas permiten identificar los períodos que, según las recomendaciones tradicionales, se consideran más favorables para cada objetivo.

Cuándo cortarse el pelo para que crezca más rápido o tenga volumen

Quienes quieran estimular el crecimiento del cabello pueden elegir los días posteriores al 9 de noviembre, cuando comienza la etapa creciente. Dentro de este período, el 17 de noviembre marca el cuarto creciente. En cambio, quienes busquen conservar un corte definido durante más tiempo pueden inclinarse por los primeros días del mes o por el período comprendido entre el 25 y el 30 de noviembre, correspondientes a la Luna menguante.

Por su parte, el 24 de noviembre será una fecha especial para quienes siguen la tradición de cortarse el cabello durante la Luna llena con el objetivo de conseguir mayor volumen y fortaleza. De todos modos, es importante tener presente que estas recomendaciones forman parte de creencias populares y no cuentan con respaldo científico. El crecimiento del cabello depende principalmente de factores biológicos, genéticos y del estado general de la fibra capilar.

Así, el calendario lunar puede funcionar como una guía para planificar un cambio de look, aunque no garantiza resultados específicos ni reemplaza los cuidados recomendados por profesionales.