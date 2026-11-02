Robaron una camioneta en Centenario y una cámara registró la fuga por Ruta 7 hacia Neuquén

El robo de una Duster Oroch fue registrado en cercanías a la segunda rotonda de Ruta 7. Los investigadores buscan dar con los responsables ayudados por las imágenes.

Una camioneta fue sustraída durante el sábado 31 de octubre en Centenario . Tras conocerse el hecho, comenzó la búsqueda para intentar reconstruir el recorrido que hicieron los autores y establecer dónde se encuentran actualmente. Uno de los datos que podría resultar clave para la investigación es una cámara de seguridad.

Se trata de una camioneta Renault Duster Oroch blanca, dominio AB 690 BP . El robo ocurrió en la intersección de las calles Honduras y Padre Jacinto Stábile, en inmediaciones de la segunda rotonda de Centenario, a las 8:50 de la mañana, según la orden de secuestro difundida por la Policía.

Según precisó Centenario Digital, gracias al registro de la cámara de seguridad, los investigadores encontraron que los delincuentes circularon en dirección a Neuquén, porque el paso de la Duster Oroch fue captado por la Ruta 7 .

Sospechan de un robo con inhibidores de señal

En paralelo, surgió la sospecha de que para concretar el robo podrían haber utilizado inhibidores de señal, un mecanismo que permite bloquear el cierre centralizado e impedir que el propietario advierta que el vehículo quedó sin protección. Sin embargo, esa modalidad todavía debía ser establecida en el marco de la investigación.

En tanto, el Centro de Monitoreo Urbano difundió una placa con los datos del rodado y el pedido de ubicación y secuestro para alertar sobre su posible circulación.

Por el hecho intervienen efectivos de la Comisaría Quinta de Centenario y personal del Departamento Sustracción Automotores, que trabajan para reunir información que permita localizar la camioneta e identificar a quienes participaron del robo.

Cayó otro ladrón de vehículos estacionados: lo atraparon in fraganti

Un rápido y eficaz procedimiento policial llevado a cabo durante la noche del jueves evitó el robo de una camioneta en la zona norte de la ciudad de Neuquén. El hecho ocurrió en el sector de estacionamiento del Club Alta Barda, cuando personal de la Comisaría 4° logró detener a un sujeto, quien fue sorprendido en pleno intento de forzar la cerradura del vehículo estacionado dentro del establecimiento deportivo.

Fuentes policiales informaron que la intervención comenzó cuando un efectivo policial, que cumplía un servicio de consigna preventiva y patrullaje en las inmediaciones del lugar, advirtió la presencia sospechosa de un hombre merodeando entre los rodados. Al aproximarse sigilosamente para evaluar la situación, el agente constató que el sujeto ya había provocado daños visibles en el mecanismo de la cerradura de la puerta delantera del vehículo.

Al percatarse de la presencia del uniformado, el individuo emprendió de inmediato la fuga a pie con la intención de escapar hacia las calles aledañas. En medio de la huida, además, intentó desprenderse de los elementos incriminatorios, descartando en el suelo un destornillador, herramienta con la cual habría dañando el sistema de apertura de la camioneta pickup.

Sin embargo, la veloz maniobra de escape duró muy poco. Un segundo efectivo perteneciente a la misma dependencia policial, que patrullaba en las cercanías y acudió rápidamente tras advertir la alerta de su compañero, logró cerrarle el paso, reducirlo e interceptarlo a escasos metros de la playa de estacionamiento.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría, donde se le iniciaron las actuaciones correspondientes por tentativa de robo y daños. En paralelo, el personal interviniente logró contactar al propietario de la camioneta para informarle de la situación e invitarlo a formalizar la denuncia penal de manera oficial.

Desde la fuerza destacaron que la constante presencia de efectivos en puntos de alta concurrencia resulta fundamental para neutralizar delitos en flagrancia y brindar mayor tranquilidad a los vecinos de la comunidad.