Calendario lunar de noviembre 2026: la fecha de la tan esperada superluna del Castor, ¿Qué significa?

Se aproxima un nuevo fenómeno astrológico, que esta vez, despertará la curiosidad de los amantes de la Luna .

A medida que la primavera se consolida, la atmósfera de esta época del año deja una visibilidad excelente para la observación astronómica. El calendario lunar de noviembre de 2026 trae consigo una de las citas celestes más esperadas del trimestre con la llegada de la primera de las dos superlunas que despedirán el año, conocida popularmente como la Luna del Castor .

Junto a ella, el mes ofrece noches de oscuridad idóneas para la observación, con dos lluvias de meteoros emblemáticas y varios encuentros planetarios visibles a simple vista.

La luna llena de noviembre alcanzará su punto álgido el martes 24 de noviembre. Estará posicionada astronómicamente en la constelación de Tauro . No se tratará de un plenilunio ordinario, sino de la primera superluna del tramo final del año. Este tipo de luna llena se da cuando el satélite coincide en una posición muy próxima a su perigeo (el punto de su órbita más cercano a la Tierra). Esta proximidad física hará que el disco lunar se perciba sensiblemente más luminoso y con un diámetro aparente algo mayor que la media.

Tradicionalmente recibe el nombre de Luna del Castor. Su denominación procede de las antiguas costumbres del campo en Norteamérica y Europa, ligadas a la época previa a las grandes heladas en la que se colocaban trampas para estos animales antes de que los pantanos y ríos se congelaran, permitiendo acopiar pieles gruesas y abrigadas para resistir el invierno.

Aunque el momento exacto de la fase se produzca por la tarde, la Luna podrá contemplarse con plenitud durante la noche del lunes 23 al martes 24 y la del martes 24 al miércoles 25. El mejor momento para observarla será al atardecer, cuando comience a emerger sobre el horizonte este coincidiendo con la puesta de sol.

El resto del calendario: fechas de cada fase lunar

A lo largo del undécimo mes del año, el ciclo lunar recorrerá sus cuatro fases principales según los cálculos astronómicos oficiales:

Cuarto menguante (1 de noviembre). El mes arranca con el satélite situado en la constelación de Cáncer, reduciendo progresivamente su superficie iluminada tras el plenilunio de finales de octubre.

(1 de noviembre). El mes arranca con el satélite situado en la constelación de Cáncer, reduciendo progresivamente su superficie iluminada tras el plenilunio de finales de octubre. Luna nueva (9 de noviembre). Situada en conjunción con el Sol sobre la constelación de Libra, la Luna dejará el cielo completamente a oscuras. Abrirá la mejor ventana del mes para la observación de objetos de cielo profundo como la galaxia de Andrómeda o cúmulos estelares.

(9 de noviembre). Situada en conjunción con el Sol sobre la constelación de Libra, la Luna dejará el cielo completamente a oscuras. Abrirá la mejor ventana del mes para la observación de objetos de cielo profundo como la galaxia de Andrómeda o cúmulos estelares. Cuarto creciente (17 de noviembre). En la constelación de Capricornio, el disco lunar vuelve a mostrar la mitad de su cara iluminada en forma de "D", ganando presencia al anochecer.

(17 de noviembre). En la constelación de Capricornio, el disco lunar vuelve a mostrar la mitad de su cara iluminada en forma de "D", ganando presencia al anochecer. Luna llena (24 de noviembre). La superluna del Castor alcanzará su plenitud, iluminando el firmamento antes de dar paso a la segunda superluna de finales de año.

Planetas y constelaciones visibles

El cielo de noviembre ofrecerá un desfile continuo de planetas según la hora de observación. Al anochecer, Venus y Mercurio se dejarán ver muy bajos hacia el noroeste a principios de mes. Saturno, por su parte, dominará las primeras horas de la noche.

Antes del amanecer, el protagonismo pasará a Marte y Júpiter, que se verán casi pegados el 16 de noviembre y recibirán la visita cercana de la Luna a principios y finales de mes. Además, el 25 de noviembre Urano alcanzará su punto más cercano a la Tierra, permitiendo localizarlo con prismáticos junto a las Pléyades (grupo de estrellas jóvenes muy brillantes en la constelación de Tauro que se pueden ver a simple vista).

Hacia la medianoche, constelaciones típicas del verano como Tauro, Géminis y Orión comenzarán a asomar cada vez más temprano por el este, anunciando la llegada de la época más cálida del año.